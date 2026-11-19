Улманису помогало тепло, а солдатам - морозы: как погода меняла судьбу Латвии
Погода способна влиять не только на урожай и настроение людей, но и на ход истории целой страны. В Латвии затяжные дожди приводили к недовольству властями, жаркие летние сезоны способствовали экономическому подъему, а сильные морозы помогали армиям проводить военные операции. О том, как климат влиял на историю Латвии, в программе Латвийского радио "Zināmais nezināmajā" рассказал историк Латвийского военного музея Дайнис Позиньш.
Почему времена Улманиса запомнились как годы процветания
Период правления Карлиса Улманиса часто вспоминают как время экономического подъема и хороших урожаев. Однако, по словам историка, немалую роль в этом сыграла погода, сообщает LSM.lv.
Во второй половине 1930-х годов в Латвии четыре лета подряд были необычайно теплыми и благоприятными для сельского хозяйства. Это помогало получать хорошие урожаи и поддерживать экономику.
Совсем другая ситуация наблюдалась в конце 1920-х годов, когда страну регулярно заливали дожди. Продолжительные осадки и наводнения вредили сельскому хозяйству, что отражалось на ценах на продукты и настроениях населения.
"Погода самым непосредственным образом влияет на сельское хозяйство, соответственно, на цены сельскохозяйственной продукции, а значит, и на настроение людей и их отношение к политикам", - объяснил Позиньш.
Когда продукты дорожали, люди нередко обвиняли правительство, хотя настоящей причиной могли быть неурожай из-за дождливого лета или нехватка работников в сельском хозяйстве.
Как жители Латвии обвиняли радио в плохой погоде
С дождливыми годами конца 1920-х связана любопытная история. Некоторые жители всерьез считали, что причиной затяжных дождей стало появление радио. В 1925 году в Латвии началось регулярное радиовещание, и вскоре возникло предположение, будто радиоволны способны создавать дождевые облака. Конечно, научных оснований у такой теории не было. Как отметил историк, люди часто пытаются найти простые объяснения природным явлениям, даже если они не имеют ничего общего с действительностью.
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Когда территория Латвии стала пригодной для жизни
Влияние климата на историю Латвии началось задолго до появления государства.
Во время последнего ледникового периода территорию современной Латвии покрывал ледяной щит толщиной до нескольких километров. Только после его отступления эти земли стали пригодными для жизни, и сюда пришли первые люди - охотники на северных оленей.
По словам Позиньша, даже отдельные погодные явления могут иметь серьезные последствия. Сильная буря, смерч или продолжительные дожди способны изменить жизнь людей и повлиять на дальнейшие события.
Как морозы помогали армиям побеждать
Особенно важную роль погода играла во время войн. Сильные морозы и метели могли не только осложнять передвижение войск, но и создавать преимущества для хорошо подготовленной армии.
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Не случайно в военной истории появилось выражение "генерал Зима". Как объясняет Позиньш, западноевропейские армии нередко оказывались не готовы к суровым зимним условиям, поскольку в Центральной и Южной Европе зимы значительно мягче.
Однако для войск, имеющих подходящее снаряжение и опыт, мороз мог стать союзником. Особенно это касалось Латвии с ее многочисленными болотами, реками и влажными лугами.
"Летом, весной и осенью многие территории, особенно у нас, труднопроходимы. Это реки, болота, влажные луга. Провести танк через заболоченную местность сложно, потому что он просто увязнет в мягкой почве. А зимой водные преграды и болота замерзают, и местность становится проходимой", - рассказал историк.
Почему Рождественские бои проходили зимой
Одним из ярких примеров влияния погоды на историю Латвии стали Рождественские бои Первой мировой войны, в которых участвовали латышские стрелки.
Сражения происходили на заболоченной территории, где в теплое время года организовать крупное наступление было бы значительно сложнее. Однако зимой болота замерзли, что облегчило передвижение пехоты и проведение военной операции. По словам Позиньша, именно погодные условия стали одним из важных факторов, благодаря которым российская армия решила начать наступление в зимний период.