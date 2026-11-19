С дождливыми годами конца 1920-х связана любопытная история. Некоторые жители всерьез считали, что причиной затяжных дождей стало появление радио. В 1925 году в Латвии началось регулярное радиовещание, и вскоре возникло предположение, будто радиоволны способны создавать дождевые облака. Конечно, научных оснований у такой теории не было. Как отметил историк, люди часто пытаются найти простые объяснения природным явлениям, даже если они не имеют ничего общего с действительностью.