До 17 детей в одной комнате, душ раз в неделю: что происходит в школьных интернатах Латвии?
В латвийских школьных интернатах дети с особыми потребностями порой живут в условиях, которые больше напоминают закрытые учреждения, чем домашнюю обстановку. В одной комнате могут находиться 17 детей, а душ иногда разрешают принимать лишь раз в неделю. Государственный контроль считает, что новые правила ничего не изменят.
Государственный контроль (Valsts kontrole) выступил с возражениями против проекта правил Кабинета министров, призванного упорядочить работу интернатов и общежитий при образовательных учреждениях. По мнению ревизоров, предложенные изменения фактически закрепляют существующую практику, вместо того чтобы решать выявленные проблемы. В частности, проект не предусматривает, что проживание детей в интернатах должно быть исключительной мерой, и не устанавливает единых требований к условиям проживания и уходу за детьми.
"Длительное проживание в интернате противоречит праву ребенка расти в семье, что важно для его полноценного развития. Система интернатов, исторически сложившаяся в Латвии и поэтому воспринимаемая как нечто нормальное, стала оправданием для взрослых, позволяющим не решать по существу проблему, из-за которой ребенок оказался в такой ситуации", - заявила член совета Государственного контроля Майя Аболиня.
Пять лет назад Государственный контроль обнародовал результаты системной ревизии в сфере специального образования. В частности, проверяющие изучали работу интернатов, которые фактически могут превращаться в скрытые детские дома.
Выводы оказались тревожными. Недостатки обнаружились не только в повседневных вопросах, например, в сроках принятия важных для образования ребенка решений, физической доступности мест, где эти решения принимаются, а также сборе и использовании важной для ребенка информации. Ревизоры выявили и более серьезные проблемы: в Латвии по-прежнему существуют интернаты с неподходящими бытовыми условиями, которые изолируют детей от семейной среды и общества.
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На момент проведения ревизии интернаты действовали почти в каждой десятой образовательной организации Латвии. В них были зарегистрированы в общей сложности 4062 ребенка, из которых 3415 осваивали одну из программ специального образования. При этом каждый десятый ребенок с особыми потребностями из этой группы посещал детский сад.
Проверяя дела отдельных детей выборочным методом, ревизоры установили, что в 75% случаев проживание в интернате не было обосновано ни расстоянием до места учебы, ни другими объективными обстоятельствами, которые не позволяли бы ребенку ежедневно возвращаться домой.
По мнению проверяющих, интернат может быть лишь исключительным решением - например, если у ребенка нет другой возможности получить необходимое образование. Если же проживание в интернате действительно неизбежно, там должны быть обеспечены современные и достойные бытовые условия, право на отдых и личное пространство, а также возможность осваивать повседневные навыки: готовить еду, стирать одежду и заниматься другими домашними делами.
Иными словами, ребенок должен иметь возможность жить в интернате так, как если бы после уроков он возвращался в настоящий дом.
Поэтому услуги интернатов, как и любые другие социальные услуги с проживанием, должны регулироваться нормативными актами. Необходимо установить не только минимальные гигиенические требования, но и единые нормы бытовых условий, содержания услуг и численности персонала с учетом возраста детей.
Государственный контроль выделяет три основные проблемы предложенного проекта правил.
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Транспортные проблемы подменяют проживание в интернате
Во-первых, проект практически не меняет существующую практику, при которой проживание ребенка в интернате оправдывают неспособностью или даже нежеланием самоуправлений организовать регулярные перевозки учеников в учреждения специального образования.
В обычные общеобразовательные школы детей в большинстве случаев доставляют каждый рабочий день. Однако транспорт до учреждений специального образования нередко предоставляется только по понедельникам и пятницам.
Более того, в проекте правил прямо указано, что отсутствие транспортной доступности может стать одним из оснований для предоставления ребенку места в интернате.
Интернаты используют для решения социальных проблем семей
Во-вторых, новые правила не ограничивают случаи, когда проживание в интернате фактически становится способом решения социальных проблем семьи.
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Речь идет, например, о ситуациях, когда родители не могут обеспечить уход за ребенком из-за рабочего графика, семья находится в сложных социальных обстоятельствах или ребенок формально числится под опекой либо в приемной семье, но фактически не получает необходимой заботы.
Такие проблемы, подчеркивают ревизоры, следует решать с помощью семейных ассистентов, других социальных услуг или социальной помощи, а не отправляя ребенка жить в интернат.
Кроме того, проверки Государственного контроля показывают, что практика самоуправлений в сфере защиты прав детей существенно различается и далеко не всегда оказывается эффективной.
Поэтому на государственном уровне необходимо установить единые критерии, определяющие, в каких случаях проживание в интернате допустимо. Также должна быть четко определена ответственная структура самоуправления, которая не просто формально одобряет желание родителей, а тщательно изучает ситуацию в семье и располагает необходимыми для этого данными.
Требования к условиям проживания по-прежнему не установлены
В-третьих, проект по-прежнему не регулирует содержание услуги, бытовые условия, состав персонала и его обязанности.
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Хотя Закон об образовании наделяет Кабинет министров полномочиями устанавливать такие требования, предложенный проект фактически передает эту ответственность самим образовательным учреждениям и их руководителям.
По мнению ревизоров, такой подход не мешает продолжать прежнюю практику, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения прав детей.
Например, в пяти проверенных интернатах в одной комнате проживали до 17 детей с особыми потребностями разного возраста. В некоторых учреждениях ребенок мог находиться в интернате только во время сна. После уроков у него не было возможности отдохнуть и свободно провести время в собственном "институциональном доме".
Просмотр телевизора вообще приходилось "заслужить". В интернатах не хватало туалетов, причем некоторые из них не отапливались. Жилые помещения обогревали плесневелыми дровами. Не лучше обстояли дела и с душевыми. Дети не могли свободно ими пользоваться: иногда для посещения душа требовалось заранее записаться у медсестры, а в других случаях помыться разрешали только один раз в неделю - строго по расписанию.
В Государственном контроле считают, что подобные условия недопустимы, а новые правила должны не сохранять сложившуюся систему, а действительно защищать интересы детей.