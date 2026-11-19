По мнению проверяющих, интернат может быть лишь исключительным решением - например, если у ребенка нет другой возможности получить необходимое образование. Если же проживание в интернате действительно неизбежно, там должны быть обеспечены современные и достойные бытовые условия, право на отдых и личное пространство, а также возможность осваивать повседневные навыки: готовить еду, стирать одежду и заниматься другими домашними делами.