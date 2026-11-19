Сотрудник ушел на военные учения - кто заплатит ему зарплату и выполнит его работу?
Можно ли одновременно строить карьеру, получать зарплату и участвовать в защите страны? Для тысяч латвийцев это не теоретический вопрос, а часть повседневной жизни. Они служат в Земессардзе, ездят на военные учения, осваивают новые навыки, но при этом должны выполнять и свои рабочие обязанности. И здесь многое зависит от позиции работодателя.
По данным Земессардзе, в Латвии насчитывается около 10 000 земессаргов. В 2025 году к ним присоединились более 1100 человек. Однако участие в военных учениях означает, что на несколько дней или даже недель человек выпадает из привычного рабочего графика. Не каждый может позволить себе такое отсутствие, особенно если оно отражается на зарплате.
Банк Citadele решил, что перед сотрудниками не должен стоять выбор между работой и службой. За последние два года 18 работников банка провели на военных учениях в общей сложности 200 рабочих дней. Причем поддержка тех, кто участвует в защите государства, стала общей инициативой Citadele во всех трех странах Балтии.
В Латвии, Литве и Эстонии действуют разные правила, учитывающие местное законодательство, но общий принцип остается неизменным: в большинстве случаев сотрудники сохраняют привычную заработную плату на время учений.
"Патриотизм не ограничивается празднованием государственных праздников или поднятием флага на мачте. Он проявляется и в повседневных решениях, и в отношении к окружающим. Предприятия являются частью общества, поэтому они тоже могут конкретными действиями укреплять государство и поддерживать людей, которые хотят внести свой вклад в его безопасность", - говорит руководитель отдела развития талантов и опыта сотрудников банка Citadele Лаура Зелча.
Учения вместо работы: кто выполнит обязанности?
Для работодателя отсутствие сотрудника на несколько дней - это прежде всего организационная задача. Нужно перераспределить обязанности, найти замену, скорректировать график. Но такие ситуации вполне можно предусмотреть, если заранее договориться о порядке действий.
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В Латвии сотрудникам, участвующим в военных учениях, предоставляется отпуск на весь период, указанный в справке Земессардзе, с сохранением полной заработной платы.
"Сотрудник не должен оказываться в ситуации, когда ему приходится выбирать между профессиональными обязанностями и желанием участвовать в защите государства", - подчеркивает Лаура Зелча.
По ее словам, если отсутствие согласовано заранее, серьезных проблем в работе компании обычно не возникает. Руководитель и сотрудник могут заблаговременно обсудить, кому передать текущие задачи и как организовать замену.
Чему военные учения могут научить бизнес
Военная подготовка полезна не только тем, кто непосредственно участвует в обороне страны. Навыки, которые земессарги получают на учениях, могут пригодиться и в обычной гражданской жизни.
Умение сохранять спокойствие в стрессовой ситуации, быстро принимать решения, действовать организованно и не теряться при непредвиденных обстоятельствах - качества, которые востребованы и в бизнесе. Особенно когда речь идет о кризисах: от сильных штормов и перебоев с электричеством до серьезных сбоев в работе предприятий.
Один день в году - на помощь другим
Впрочем, поддержка общества не обязательно должна быть связана с военной службой. Есть и другие способы проявить гражданскую ответственность - например, волонтерство, помощь нуждающимся или участие в экологических инициативах.
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Например, Citadele предоставляет каждому сотруднику один оплачиваемый рабочий день в году, который можно посвятить добровольческой деятельности. Выбрать направление каждый может самостоятельно: помочь украинским беженцам, поработать с благотворительной организацией или принять участие в уборке окружающей среды.
"Чтобы внести вклад в общественное благо, не всегда нужны масштабные проекты или сложные решения. Часто решающее значение имеет готовность работодателя идти навстречу, обеспечивая гибкую организацию труда и понимая, что для сотрудника важны также инициативы за пределами работы. Самое главное - создать среду, в которой сотрудники чувствуют поддержку, а их желание помогать ценится", - отмечает Лаура Зелча.
Получается, что участие в защите государства и обычная трудовая жизнь вовсе не обязательно должны конкурировать друг с другом. Но для этого одной готовности самих земессаргов недостаточно. Важна и позиция работодателя, который должен быть готов не только говорить о патриотизме, но и подкреплять эти слова конкретными решениями.