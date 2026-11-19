По данным Земессардзе, в Латвии насчитывается около 10 000 земессаргов. В 2025 году к ним присоединились более 1100 человек. Однако участие в военных учениях означает, что на несколько дней или даже недель человек выпадает из привычного рабочего графика. Не каждый может позволить себе такое отсутствие, особенно если оно отражается на зарплате.