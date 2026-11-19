"Свое обещание я начал выполнять с самого начала, проведя очень серьезные кадровые перестановки. В результате несколько сотрудников Государственной полиции, в том числе высокопоставленных, покинули службу, а в отношении некоторых были начаты расследования. По отдельным делам судебные процессы продолжаются до сих пор", - рассказал Рукс.