"Некоторые так и не поняли, что за предательство придется ответить!" Рукс сообщил о задержании двух инспекторов Госполиции
В Латвии по подозрению в совершении особо тяжких преступлений задержаны сотрудники Государственной полиции. Об этом в социальных сетях сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Позже начальник Государственной полиции Арманд Рукс уточнил, что речь идет о двух инспекторах, которых подозревают в умышленных преступлениях, предположительно совершенных из корыстных побуждений.
"В полиции идет очищение. В результате полицейского расследования задержаны недобросовестные сотрудники полиции, совершившие несколько особо тяжких преступлений", - заявил Домбрава. Дело передано в Бюро внутренней безопасности , которое продолжит расследование.
Задержаны два инспектора полиции
Начальник Государственной полиции, генерал Арманд Рукс подтвердил, что задержания были проведены в сотрудничестве с Бюро внутренней безопасности.
"Сейчас в сотрудничестве с Бюро внутренней безопасности мы задержали двух инспекторов Государственной полиции за умышленные преступления, главным мотивом которых, по предварительным данным, была корысть", - сообщил Рукс.
Подробности преступлений пока не раскрываются. По словам начальника полиции, Государственная полиция не уполномочена предоставлять дополнительную информацию, поскольку дальнейшее расследование находится в ведении Бюро внутренней безопасности.
В полиции продолжается борьба с коррупцией
Рукс напомнил, что с момента вступления в должность одной из его главных целей было повышение престижа Государственной полиции и доверия общества к ее работе. Для этого он поставил задачу избавить службу от недобросовестных сотрудников, искоренить коррупцию и другие преступные действия.
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"Свое обещание я начал выполнять с самого начала, проведя очень серьезные кадровые перестановки. В результате несколько сотрудников Государственной полиции, в том числе высокопоставленных, покинули службу, а в отношении некоторых были начаты расследования. По отдельным делам судебные процессы продолжаются до сих пор", - рассказал Рукс.
По его словам, статистика показывает, что дисциплина в полиции с каждым годом улучшается. Тем не менее случаи нарушения закона самими полицейскими по-прежнему происходят. Причем некоторые из таких преступлений выявляют непосредственно сотрудники Государственной полиции.
Поэтому сотрудничество с Бюро внутренней безопасности продолжается, а выявление недобросовестных сотрудников остается одним из приоритетов руководства полиции.
Жителей призывают сообщать о нарушениях
Рукс подчеркнул, что для укрепления доверия общества недостаточно рассказывать только об успехах полиции. Необходимо также открыто говорить о случаях, когда закон нарушают сами сотрудники правоохранительных органов.
"Мне очень жаль, что некоторые до сих пор не поняли: это лишь вопрос времени, когда им придется ответить перед законом за предательство общества и службы", - заявил начальник полиции.
Он призвал жителей сообщать обо всех известных им правонарушениях со стороны полицейских, пообещав гарантировать анонимность заявителей.
В завершение Рукс поблагодарил добросовестных сотрудников Государственной полиции и их семьи за выдержку, вклад в работу, самоотдачу и смелость при ежедневном выполнении служебных обязанностей на благо Латвии и ее жителей.