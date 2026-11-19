Торжественный прием в Рижском замке 18 ноября 2026 года
В честь 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич устроил в Рижском замке традиционный праздничный прием.
ФОТО: сотни приглашенных гостей в вечерних нарядах - как прошел торжественный прием 18 ноября в Рижском замке
В честь 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики президент страны Эдгар Ринкевич в среду вечером устроил в Рижском замке традиционный праздничный прием.
На торжественное мероприятие с соблюдением высшего государственного протокола были приглашены несколько сотен гостей - высшие должностные лица страны, бывшие руководители государства, иностранные дипломаты, а также представители культуры, спорта, науки и бизнеса.
В этом году среди гостей преобладали изысканная классика и наряды с праздничными акцентами. Дамы чаще всего выбирали длинные черные вечерние платья - в том числе бархатные или с изящными полупрозрачными деталями, - а также наряды карминно-красных оттенков, дополненные золотыми пайетками, жакетами цвета шампанского и блестящими аксессуарами.
Мужчины в основном предпочли классические черные смокинги и темные костюмы. Многие дополнили их галстуками-бабочками или обычными галстуками бордового цвета, перекликающегося с цветами латвийского флага.