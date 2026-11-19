В этом году среди гостей преобладали изысканная классика и наряды с праздничными акцентами. Дамы чаще всего выбирали длинные черные вечерние платья - в том числе бархатные или с изящными полупрозрачными деталями, - а также наряды карминно-красных оттенков, дополненные золотыми пайетками, жакетами цвета шампанского и блестящими аксессуарами.