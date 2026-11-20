"Да, мы рады сообщить, что магазин Tuvi официально откроет свои двери в четверг, 26 ноября, в 13:00. Мы будем рады видеть местных жителей и гостей города. Наш магазин будет не просто ярким пятном на рынке продуктового ритейла, но и станет отправной точкой для покупателей, которые хотят приобретать товары по беспрецедентно низким ценам. Аналогичного дискаунтера в Риге сегодня просто нет", - отметили в компании Tuvi.