Первый магазин низких цен Tuvi откроется в Риге 26 ноября
Уже совсем скоро в Риге откроется магазин низких цен Tuvi. Покупатели смогут посетить его 26 ноября. Это знаковое событие для Риги, поскольку магазин Tuvi предлагает огромный ассортимент товаров с самой минимальной наценкой.
"Да, мы рады сообщить, что магазин Tuvi официально откроет свои двери в четверг, 26 ноября, в 13:00. Мы будем рады видеть местных жителей и гостей города. Наш магазин будет не просто ярким пятном на рынке продуктового ритейла, но и станет отправной точкой для покупателей, которые хотят приобретать товары по беспрецедентно низким ценам. Аналогичного дискаунтера в Риге сегодня просто нет", - отметили в компании Tuvi.
Для покупателей будет представлен действительно большой ассортимент товаров: молочные продукты, яйца, мясо, птица, овощи, фрукты, конфеты, чай, кофе, соки и лимонады, детское питание, косметика, бытовая химия, товары для животных, одежда и многое другое. Цены не оставят никого равнодушным. Так, в TUVI вы сможете приобрести литровый пакет 2% молока всего за 0,69 €, килограмм пельменей - за 1,28 €, а макароны (спагетти, 400 грамм) обойдутся вам всего в 0,39 €.
Почему так дешево? Основной концепт магазина TUVI - убираем все лишние расходы, чтобы минимизировать наценку. Поэтому покупатели не переплачивают за интерьер магазина, дорогую упаковку, маркетинг и тому подобные вещи. В итоге получается обоюдовыгодное сотрудничество: люди получают качественные товары по отличным ценам, а магазин зарабатывает.
Открытие Tuvi в Риге - это лишь первый шаг в развитии компании на территории Латвии. Сеть будет открывать свои точки и в других городах. Уже известно, что 17 декабря в 13:00 магазин Tuvi появится в Резекне. Дальше на очереди Вентспилс, Тукумс, Лиепая, Даугавпилс, Екабпилс. А в 2027 году магазины Tuvi придут и в другие города Латвии.
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Tuvi приглашает всех 26 ноября в 13:00 по адресу Краста, 52. С этого дня вы начнете привыкать к действительно низким ценам. До встречи!