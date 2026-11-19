Из Межапарка трамваи следуют до остановки бульвар Аспазияс, после чего направляются к конечной остановке Привокзальная площадь через разворотное кольцо на улице Радио и возвращаются в Межапарк. Чтобы добраться до улицы Аусекля, пассажиры могут пересесть на трамваи № 5, 7 или 8.