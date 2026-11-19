Важная информация для рижан: как будет ходить общественный транспорт 22 ноября
В преддверии Дня поминовения усопших, когда многие жители Риги отправляются на кладбища, предприятие Rīgas satiksme внесет изменения в движение общественного транспорта. В воскресенье, 22 ноября, на нескольких маршрутах появятся дополнительные рейсы, а некоторые автобусы, трамваи и троллейбусы станут более вместительными.
Какие изменения начнут действовать уже 21 ноября
В субботу, 21 ноября, на нескольких маршрутах будет курсировать транспорт повышенной вместимости, чтобы пассажирам было удобнее добираться до кладбищ.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
- Автобусы № 9, 12, 29 и 56.
- Трамвай № 11.
- Троллейбус № 19.
Дополнительные автобусы 22 ноября
В воскресенье, 22 ноября, на четырех автобусных маршрутах будут организованы дополнительные рейсы.
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Автобус № 11
- С 8:00 до 17:00 все рейсы в обоих направлениях будут заезжать на Яунциемское кладбище.
- Примерно с 10:00 до 16:00 появятся дополнительные рейсы.
Автобус № 36. Дополнительные рейсы будут курсировать примерно с 8:50 до 17:30.
Автобус № 39. Дополнительные рейсы запланированы примерно с 9:20 до 16:10.
Автобус № 48. Дополнительные рейсы будут организованы примерно с 10:00 до 17:50.
Кроме того, в воскресенье на маршрутах автобусов № 9, 12, 29 и 56 будут работать транспортные средства повышенной вместимости.
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Трамвай № 11 будет ходить чаще, но по измененному маршруту
22 ноября с 10:00 до 17:00 на маршруте трамвая № 11 появятся дополнительные рейсы. В этот период трамваи будут ходить примерно каждые 8-9 минут.
Rīgas satiksme напоминает, что из-за строительных работ возле Латвийского национального театра трамвай № 11 временно не доезжает до конечной остановки Аусекля.
Из Межапарка трамваи следуют до остановки бульвар Аспазияс, после чего направляются к конечной остановке Привокзальная площадь через разворотное кольцо на улице Радио и возвращаются в Межапарк. Чтобы добраться до улицы Аусекля, пассажиры могут пересесть на трамваи № 5, 7 или 8.
Троллейбус № 19 будет заезжать к Зиепниеккалнскому кладбищу
В воскресенье на маршруте троллейбуса № 19 будут курсировать машины повышенной вместимости. Кроме того, часть маршрута будет организована так, чтобы пассажиры могли удобно добраться до Зиепниеккалнского кладбища.
Все рейсы будут проходить через остановку Дзинтарс, расположенную возле кладбища, в следующее время:
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- Со стороны Петерсалы: с 9:25 до 15:28.
- Со стороны Зиепниеккалнса: с 10:07 до 15:28.
В указанные часы троллейбусы будут ходить примерно каждые 20 минут в каждом направлении.