По словам Мейстерса, за последний год прокуратура укрепила международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Особенно успешно решались вопросы выдачи разыскиваемых лиц, в том числе подозреваемых в особо тяжких преступлениях. Кроме того, удалось наладить получение доказательств из других стран, что помогает быстрее завершать важные уголовные дела.