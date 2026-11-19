Год непростых решений: генеральный прокурор Латвии рассказал, что удалось изменить
Год на посту генерального прокурора Латвии был непростым, однако за это время удалось провести важные изменения. Реформы продолжатся и в ближайшие годы, заявил генеральный прокурор Армин Мейстерс, который 20 ноября отметит первую годовщину своего назначения на должность.
По словам Мейстерса, его главная задача - создать хорошие условия работы для прокуроров во всех регионах Латвии, привлечь новых специалистов и сделать так, чтобы сотрудники хотели оставаться в прокуратуре на долгие годы.
"Прокуроры - наша опора и главная ценность. Это касается как опытных специалистов, которые работают много лет, так и молодых прокуроров, приносящих новые идеи и подходы к уголовным процессам", - подчеркнул он.
Генеральный прокурор отметил, что все изменения проводятся в сотрудничестве с сотрудниками прокуратуры и направлены на улучшение условий их работы.
Что удалось сделать за год
Среди главных результатов первого года Мейстерс назвал разработку стратегии работы прокуратуры на 2026-2030 годы, улучшение управления учреждением и пересмотр его структуры. Также изменился порядок отбора и стажировки будущих прокуроров. Это должно помочь привлекать новых специалистов и готовить смену опытным сотрудникам. Кроме того, пересмотрены возможности профессионального роста прокуроров.
Началась и работа над тем, чтобы прокуроры по всей стране одинаково понимали и применяли нормы Уголовного закона и Уголовно-процессуального закона.
Сотрудничество с другими странами
По словам Мейстерса, за последний год прокуратура укрепила международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Особенно успешно решались вопросы выдачи разыскиваемых лиц, в том числе подозреваемых в особо тяжких преступлениях. Кроме того, удалось наладить получение доказательств из других стран, что помогает быстрее завершать важные уголовные дела.
Читайте продолжение после рекламы
Большую роль в этом сыграло сотрудничество с Евроюстом - агентством Европейского союза, которое помогает правоохранительным органам разных стран совместно расследовать преступления.
Улучшилось и сотрудничество с Европейской прокуратурой (EPPO), которая занимается расследованием преступлений против финансовых интересов Евросоюза.
"Интеграция EPPO в структуру прокуратуры подтверждает успешное и взаимовыгодное сотрудничество. Это положительный пример для других стран Европейского союза, показывающий, что совместными усилиями можно добиться большего", - заявил Мейстерс.
Прокуратуре удалось сократить расходы почти на 5,5 миллиона евро
Отдельное внимание генеральный прокурор уделил расходам учреждения и организации его повседневной работы.
Под руководством директора Административной службы Алена Мицкевича начался пересмотр административных процессов. Цель - сократить лишние расходы, улучшить работу вспомогательных подразделений и модернизировать деятельность прокуратуры. По словам Мейстерса, на сегодняшний день удалось сократить запланированные расходы почти на 5,5 миллиона евро.
Из этой суммы 2,66 миллиона евро удалось сэкономить благодаря отказу от временного переезда прокуратуры в офисные помещения на улице Талеяс, 1, и улице Иередню, 3, в Риге. Переезд планировался из-за реконструкции здания Генеральной прокуратуры на бульваре Калпака, 6, однако работы по причинам, не зависящим от прокуратуры, так и не начались.
Читайте продолжение после рекламы
Еще 2,78 миллиона евро удалось сэкономить после решения отказаться от дальнейшей перестройки архитектуры информационной системы прокуратуры.
Здание Генеральной прокуратуры остается серьезной проблемой
Одной из главных нерешенных проблем Мейстерс назвал техническое состояние здания Генеральной прокуратуры на бульваре Калпака, 6. По его мнению, государству давно пора позаботиться о том, чтобы у прокуратуры было современное и достойное здание, отвечающее потребностям учреждения.
В ближайшие годы необходимо определиться с дальнейшей судьбой здания и найти долгосрочное решение этой проблемы.
Какие изменения планируются в ближайшие годы
Мейстерс пообещал продолжить реформы, чтобы сделать работу прокуратуры более современной и эффективной. В частности, планируется пересмотреть расположение подразделений прокуратуры по всей Латвии. При этом будут учитывать как расходы на содержание помещений, так и интересы самих прокуроров.
Читайте продолжение после рекламы
Также предстоит улучшить использование служебного транспорта, чтобы прокурорам было удобнее выполнять свои обязанности, а расходы на содержание автомобилей оставались разумными.
Планируется пересмотреть обязанности отдельных подразделений, улучшить координацию работы прокуроров по всей стране и развивать их специализацию по различным категориям уголовных дел.
Кроме того, будет усовершенствована система оценки работы прокуроров и административных сотрудников. Предполагается, что при оценке будут больше учитывать индивидуальные результаты, профессиональные навыки и компетенции каждого работника.
Изменения могут затронуть и уголовное законодательство
Еще одно направление работы - совершенствование применения уголовного законодательства.
По словам Мейстерса, прокуратура продолжит разрабатывать единые рекомендации для прокуроров, чтобы нормы закона применялись одинаково по всей стране. Также будут подготовлены предложения по изменению Уголовно-процессуального закона.
"Со временем необходимо совершенствовать и Уголовно-процессуальный закон, приспосабливая его к современной реальности. В мире постоянно появляются новые тенденции и формы преступности, а также новые способы их раскрытия. У нас должны быть все необходимые возможности для эффективного реагирования на правонарушения и обеспечения законного и справедливого рассмотрения дел с защитой интересов человека и государства", - подчеркнул генеральный прокурор.
Мейстерс также считает важным открыто рассказывать обществу о работе прокуратуры. По его мнению, понятная и доступная информация помогает людям лучше понимать полномочия учреждения и укрепляет доверие к правоохранительной системе.
Читайте продолжение после рекламы
Напомним, Сейм утвердил Армина Мейстерса в должности генерального прокурора 20 ноября 2025 года. До этого он возглавлял прокуратуру Рижского судебного округа. За его назначение проголосовали 88 депутатов Сейма, при этом ни один парламентарий не выступил против.