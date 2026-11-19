Дождливая погода накроет многие районы Латвии.
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В Латвии ожидаются дожди, а местами и туман: прогноз на четверг
В четверг, 19 ноября, в Латвии сохранится облачная погода, местами небо ненадолго прояснится, а во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит от +5 до +9 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, в Курземе - западный. Местами в Видземе ожидается туман.
В Риге небо будет затянуто облаками, временами возможен небольшой дождь. Слабый или умеренный южный ветер сменится юго-западным, а температура воздуха составит +7...+8 градусов.
Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 979 гектопаскалей в Северной Курземе до 986 гектопаскалей в Латгале.