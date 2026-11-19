Новый министр иностранных дел Латвии раскрыл свои доходы - в декларации нашлись любопытные детали
Министр иностранных дел Латвии Гиртс Яунземс раскрыл свои доходы, накопления и имущество за 2025 год. Некоторые детали декларации весьма примечательны. Например, новоиспеченный министр ездит на очень старом автомобиле.
Министр иностранных дел Гиртс Яунземс задекларировал безналичные накопления в размере 15 381 евро в латвийском филиале Luminor Bank, свидетельствует поданная им декларация государственного должностного лица за 2025 год.
Яунземсу принадлежит квартира в Риге, а также объект недвижимости в Саласской волости, который в декларации указан в категории "прочее".
В пользовании министра иностранных дел находится автомобиль Audi 100 Avant 1994 года выпуска, а в собственности - мопед Peugeot 2010 года выпуска.
В прошлом году Яунземс получил 54 809 евро в виде заработной платы от Министерства иностранных дел, а также пособие в размере 37 450 евро и компенсацию в размере 1198 евро. Кроме того, он получил компенсацию в размере 92 евро от страховых компаний Baltijas apdrošināšanas nams и латвийского филиала If P&C Insurance.
В декларации за 2025 год Яунземс также указал сделку по продаже на сумму 19 500 евро и дарение на сумму 57 788 евро.
Ранее сообщалось, что до утверждения Сеймом правительства премьер-министра Андриса Кулбергса Яунземс занимал должность посла Латвии в Узбекистане. Это было его первое назначение на должность посла.
Яунземс работает в дипломатической службе Латвии с 1999 года. За это время он занимал различные должности в структурных подразделениях Министерства иностранных дел. Он получил степень магистра юридических наук в Латвийском университете.