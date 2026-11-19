В прошлом году Яунземс получил 54 809 евро в виде заработной платы от Министерства иностранных дел, а также пособие в размере 37 450 евро и компенсацию в размере 1198 евро. Кроме того, он получил компенсацию в размере 92 евро от страховых компаний Baltijas apdrošināšanas nams и латвийского филиала If P&C Insurance.