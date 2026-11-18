Новое правительство Латвии намерено создать правовую основу для ограничения русского языка в публичном пространстве
Новое правительство Латвии во главе с премьер-министром Андрисом Кулбергсом намерено продолжить ограничение использования русского языка в стране. В декларации, подписанной 17 ноября, предусмотрены принятие отдельной декларации о дерусификации, создание правовой основы для ограничения русского языка в публичном пространстве, ужесточение штрафов и укрепление позиций латышского языка в СМИ и на рабочих местах.
В Латвии примут декларацию о дерусификации
Один из наиболее важных пунктов правительственной декларации касается непосредственно русского языка. В пункте 118 говорится о намерении принять отдельную декларацию о дерусификации Латвии.
Правительство обязуется закрепить рекомендации академиков, историков и социолингвистов, создав правовую основу для ограничения использования русского языка в публичном пространстве и укрепления латышского языка как единственного государственного.
Латышский язык будут активнее внедрять на рабочих местах
В пункте 113 правительственной декларации предусмотрено укрепление использования латышского языка в публичном и информационном пространстве, а также в рабочей среде.
Власти намерены расширять роль государственного языка в общественной жизни и трудовых отношениях. Одновременно правительство обещает поддерживать латвийскую культуру и национальную идентичность.
Читайте продолжение после рекламы
Государство будет поддерживать СМИ, работающие только на латышском языке
В пункте 115 говорится, что государство будет поддерживать национальные, региональные и диаспорные СМИ, создающие контент исключительно на латышском языке. Целью такой поддержки названо обеспечение качественного, аналитического и разнообразного медиаконтента.
Следовательно, одним из условий предусмотренной правительством государственной поддержки СМИ станет создание материалов только на латышском языке.
В пункте 116 также предусмотрено укрепление роли государственного языка в общественных СМИ. Наряду с этим правительство обещает поддерживать политическую нейтральность общественного вещателя, разнообразие мнений, непрерывность его работы во время кризисов и соответствие ситуации в сфере национальной безопасности.
Штрафы за нарушения языкового законодательства увеличат
Еще одно направление работы нового правительства - ужесточение наказаний за нарушения требований государственного языка. В пункте 123 прямо предусмотрено увеличение штрафов за нарушения языкового законодательства. В этом же пункте говорится об ужесточении наказаний за оправдание военной агрессии и военных преступлений.
Читайте продолжение после рекламы
Центр государственного языка хотят сделать независимым учреждением
Власти также намерены изменить статус Центра государственного языка, который отвечает за контроль соблюдения требований языкового законодательства в Латвии. Согласно пункту 117, правительство планирует укрепить возможности и нейтральность Центра государственного языка, превратив его в независимое учреждение.
В декларации подчеркивается, что государственный язык является одной из основополагающих ценностей Конституции Латвии. Именно этим обосновывается необходимость укрепления контролирующего учреждения.
Обучение на латышском языке продолжат укреплять
В пункте 100 предусмотрено обеспечение качественного обучения на государственном языке во всех школах Латвии. Одновременно власти намерены совместно с самоуправлениями упорядочить школьную сеть и согласовать график повышения зарплат педагогам.
Кроме того, согласно пункту 102, правительство будет поддерживать исследования латышского языка и истории по государственному заказу, а также укреплять возможности изучения латгальского и ливского языков.