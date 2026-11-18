В пункте 116 также предусмотрено укрепление роли государственного языка в общественных СМИ. Наряду с этим правительство обещает поддерживать политическую нейтральность общественного вещателя, разнообразие мнений, непрерывность его работы во время кризисов и соответствие ситуации в сфере национальной безопасности.