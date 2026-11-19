Чемпионата мира не будет: Калвитис предупредил о последствиях возвращения России в хоккей
Россия может вернуться на чемпионат мира по хоккею, но вместо турнира рискует получить его отмену. Айгар Калвитис объяснил, почему бойкот матчей с российской сборной может поставить под угрозу весь чемпионат 2027 года.
В эфире программы "Uz līnijas" на TV24 Калвитис ответил на вопрос зрителя, может ли Россия стать чемпионом мира, даже не проведя ни одного матча, если другие сборные будут отказываться выходить против нее на лед.
"Нет, такой возможности не существует. Теоретически это невозможно. В таком случае в этом году чемпионат мира просто не состоится", - заявил глава LHF.
Ведущий уточнил, что речь идет о следующем, 2027 году, и предположил, что другие сборные могли бы участвовать в турнире, просто не играя против России. Однако Калвитис усомнился в жизнеспособности такого формата. По его словам, если из соревнований фактически выпадет значительная часть матчей, чемпионат потеряет не только спортивный смысл, но и финансовую основу.
"Такой турнир невозможен, потому что его просто не получится финансово обеспечить. Чемпионат ведь нужно финансировать. Если матчи не состоятся, билеты на них невозможно будет продать. Как тогда обеспечить его финансирование?" - объяснил Калвитис. Он считает, что гораздо вероятнее отмена всего чемпионата, чем проведение соревнований без нескольких национальных сборных.
"Скорее чемпионата мира не будет, чем состоится турнир без многих стран", - подчеркнул глава латвийской федерации.
В качестве примера Калвитис напомнил о чемпионате мира 2020 года, который должен был пройти в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии Covid-19. По его словам, если половина стран заранее объявит, что не будет играть, организовать полноценный турнир станет практически невозможно.
Отдельная проблема - расходы на проведение соревнований. Калвитис сообщил, что для организации чемпионата мира необходимо около 10 млн евро. Значительную часть этих средств можно получить за счет продажи билетов. Но если зрители заранее будут знать, что половина матчей не состоится, организаторы столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. "Чтобы организовать чемпионат мира, нужны 10 млн евро. Эти 10 млн можно получить, если ты можешь продавать билеты. Если еще до начала чемпионата известно, что половина матчей не состоится, каким образом ты его профинансируешь? В такой ситуации возникает огромный хаос, и чемпионат, скорее всего, будет отменен", - считает Калвитис.
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Ведущий также спросил, может ли IIHF сама отменить чемпионат мира 2027 года. Президент LHF не исключил такой возможности. "Я думаю, что да. Если не удастся найти решение этой проблемы, такую возможность исключать нельзя", - ответил он.
Почему возникла угроза отмены чемпионата?
Вопрос о возвращении российских хоккеистов на международную арену обострился после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября 2026 года. Суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские команды к участию в ряде международных турниров, в том числе в чемпионате мира 2027 года.
Против проведения матчей с российской сборной уже выступили Латвия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Чехия и Австрия. Однако важно уточнить: эти страны не объявляли о намерении отказаться от участия во всем чемпионате мира. Их позиция касается именно матчей против российской команды.