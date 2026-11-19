Отдельная проблема - расходы на проведение соревнований. Калвитис сообщил, что для организации чемпионата мира необходимо около 10 млн евро. Значительную часть этих средств можно получить за счет продажи билетов. Но если зрители заранее будут знать, что половина матчей не состоится, организаторы столкнутся с серьезными финансовыми трудностями. "Чтобы организовать чемпионат мира, нужны 10 млн евро. Эти 10 млн можно получить, если ты можешь продавать билеты. Если еще до начала чемпионата известно, что половина матчей не состоится, каким образом ты его профинансируешь? В такой ситуации возникает огромный хаос, и чемпионат, скорее всего, будет отменен", - считает Калвитис.