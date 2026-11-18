В Китае Трампу отвели почетное место возле Си Цзиньпина, а Путина поставили рядом с его женой
Во время совместного фотографирования председатель КНР Си Цзиньпин встал рядом с президентом США Дональдом Трампом, а Путину он отвел место рядом со своей супругой.
На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь прибытие российского диктатора Владимира Путина на торжественный прием сопровождалось не гимном России, а музыкой из балета Петра Чайковского "Щелкунчик". В то же время президента США Дональда Трампа встретили американским гимном, причем к трапу самолета прибыл лично Си Цзиньпин,
Разное отношение к двум лидерам проявилось и во время официальной фотосессии и торжественного ужина. Во время фотографирования Си Цзиньпин встал рядом с Трампом, а Путину указали место рядом с супругой китайского лидера. Такое расположение, судя по реакции, стало для Путина неожиданностью и вызвало замешательство, сообщает независимое издание "Важные истории".
За праздничным столом Трамп также сидел справа от Си Цзиньпина, тогда как Путину вновь отвели место рядом с супругой председателя КНР.
Позднее помощник президента России Юрий Ушаков признал, что такая рассадка нарушила планы Путина поговорить за ужином с американским президентом.
"Они не сидели рядом, поэтому поговорить во время ужина не удалось", - заявил Ушаков. При этом он добавил, что Путину удалось перекинуться несколькими словами с лидером Индонезии и еще несколькими участниками мероприятия, имен которых помощник, однако, назвать не смог.
В китайской дипломатии подобные "мелочи" играют огромное значение. Протокол, рассадка, порядок приветствий и даже то, кому первым уделяют внимание, могут говорить громче любых официальных заявлений.