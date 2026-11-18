Разное отношение к двум лидерам проявилось и во время официальной фотосессии и торжественного ужина. Во время фотографирования Си Цзиньпин встал рядом с Трампом, а Путину указали место рядом с супругой китайского лидера. Такое расположение, судя по реакции, стало для Путина неожиданностью и вызвало замешательство, сообщает независимое издание "Важные истории".