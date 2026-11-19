Впрочем, руководство Алуксненской гимназии утверждает, что в описанном случае никаких проблем с обучением не возникло. Директор школы Ува Гренционе-Лапсениете рассказала, что жалоб от родителей не поступало. По ее словам, перед осенними каникулами некоторые учителя действительно берут отпуск на один день или даже на целую неделю, однако школа располагает достаточным количеством педагогов, чтобы обеспечить проведение всех уроков. Она также отметила, что занятия не отменяются даже в случаях, когда учитель заболевает и уходит на больничный.