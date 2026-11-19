Можно ли учителю брать отпуск во время учебного года? Трудовая инспекция дала ответ родителям
Может ли учитель уйти в отпуск вне школьных каникул? В Латвии родители возмутились такой ситуацией в одной из гимназий. Трудовая инспекция объяснила, что говорит закон и кто отвечает за то, чтобы дети не страдали из-за отсутствия педагога.
В Алуксненской государственной гимназии имени Эрнста Глюка одна из учительниц ушла в отпуск незадолго до школьных каникул. Это вызвало недовольство родителей, которые считают, что подобные решения негативно отражаются на учебном процессе и успеваемости детей. Однако, как выяснилось, латвийское законодательство не запрещает педагогам брать отпуск во время учебного года, сообщает LSM+.
Представитель Государственной инспекции труда Дайнис Дейгелис пояснил, что школьные каникулы для учителей не являются отпуском: в этот период они по-прежнему находятся в рабочем времени. При этом никаких законодательных ограничений, запрещающих педагогу уходить в отпуск непосредственно перед каникулами, нет.
По словам Дейгелиса, работник вправе согласовать с работодателем отпуск на удобное для него время. Однако работодатель, в свою очередь, обязан учитывать необходимость бесперебойной работы учреждения. Именно руководство школы составляет график отпусков и определяет, когда сотрудники могут отсутствовать.
Если родители недовольны тем, как организованы уроки в отсутствие учителя, сначала им следует обратиться к руководству школы. Если договориться не удается и полноценное обучение не обеспечивается, можно обратиться в местное управление образования или к учредителю учебного заведения - в данном случае в самоуправление. Последней инстанцией, если проблема так и не решена, является Государственная служба качества образования.
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Впрочем, руководство Алуксненской гимназии утверждает, что в описанном случае никаких проблем с обучением не возникло. Директор школы Ува Гренционе-Лапсениете рассказала, что жалоб от родителей не поступало. По ее словам, перед осенними каникулами некоторые учителя действительно берут отпуск на один день или даже на целую неделю, однако школа располагает достаточным количеством педагогов, чтобы обеспечить проведение всех уроков. Она также отметила, что занятия не отменяются даже в случаях, когда учитель заболевает и уходит на больничный.
При этом директор подчеркнула, что отпуска педагогов во время учебного года - скорее исключение, чем правило. Обычно учителя стараются использовать отпуск летом, во время школьных каникул. Иногда руководство даже вынуждено отказывать в просьбах об отпуске, если не может обеспечить нормальную организацию учебного процесса.
Таким образом, сам по себе отпуск учителя перед школьными каникулами не является нарушением. Но школа обязана позаботиться о том, чтобы отсутствие педагога не отражалось на качестве образования и дети не оставались без необходимой помощи.