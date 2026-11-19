Представитель Налогово-таможенной полиции по связям с общественностью Эвита Тейце-Мамая рассказала, что участники схемы регистрировали фиктивные предприятия на имена других людей. Всего было создано более 140 таких компаний. При этом некоторые люди даже не подозревали, что на их имя зарегистрирован бизнес.