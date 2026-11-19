В Латвии раскрыли масштабную аферу в таксомоторном бизнесе: бюджет потерял 1,71 млн евро
Более 140 фиктивных компаний, 58 арестованных автомобилей и ущерб государству в размере 1,71 млн евро: в Латвии раскрыли масштабную схему налогового мошенничества в сфере такси, в которой могли участвовать шесть человек.
По версии следствия, организованная группа из шести человек использовала более 140 фиктивных компаний, нанеся государственному бюджету ущерб в размере 1,71 млн евро за два года. Налогово-таможенная полиция передала дело в прокуратуру для начала уголовного преследования. Как сообщает программа 360TV "Sadursme 360", основную часть ущерба - 1,43 млн евро - составляют неуплаченные подоходный налог с населения и социальные взносы за работников.
Представитель Налогово-таможенной полиции по связям с общественностью Эвита Тейце-Мамая рассказала, что участники схемы регистрировали фиктивные предприятия на имена других людей. Всего было создано более 140 таких компаний. При этом некоторые люди даже не подозревали, что на их имя зарегистрирован бизнес.
Как именно правоохранителям удалось выйти на след предполагаемых мошенников, не разглашается. Однако в ходе расследования полиция провела десять обысков в Риге, Юрмале и Саласпилсе.
Во время обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, документы и другие доказательства. Кроме того, арест наложен на 58 автомобилей.
За предполагаемое налоговое мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, предусмотрено суровое наказание - вплоть до 12 лет лишения свободы. Окончательное решение о виновности подозреваемых примет суд.
При этом важно отметить, что предполагаемая мошенническая схема не затронула пассажиров такси. Ее последствия коснулись работников предприятий.