Президент отметил, что для достижения подобных результатов необходимы настойчивость и умение продолжать начатое даже тогда, когда кажется, что двигаться вперед не получается. Важно также не обращать внимания на насмешки, но прислушиваться к конструктивной критике и уметь принимать похвалу и благодарность.