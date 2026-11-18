В Рижском замке вручили высшие госнаграды Латвии (2026)
18 ноября в Рижском замке состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии.
ФОТО: в Рижском замке вручили высшие государственные награды Латвии - кто их получил
В среду, 18 ноября, в Рижском замке состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии. Президент Эдгар Ринкевич, обращаясь к награжденным, подчеркнул, что сильную Латвию можно построить благодаря труду, целеустремленности и смелости.
Глава государства отметил, что свобода дала людям возможность выбирать профессию, заниматься осмысленным трудом, отстаивать свои интересы и бескорыстно помогать другим. По его словам, свобода также означает формирование уверенного в себе общества и сильного государства.
Эдгар Ринкевич подчеркнул, что орден Трех звезд, орден Виестура и Крест Признания получают люди, чьи знания и профессиональные навыки сочетаются с человечностью. К их мнению прислушиваются, они вдохновляют окружающих и своим примером служат Латвии.
Президент отметил, что для достижения подобных результатов необходимы настойчивость и умение продолжать начатое даже тогда, когда кажется, что двигаться вперед не получается. Важно также не обращать внимания на насмешки, но прислушиваться к конструктивной критике и уметь принимать похвалу и благодарность.
По словам Ринкевича, многие награжденные не просто выполняют свою работу, но и стремятся изменить к лучшему жизнь других людей. Он поблагодарил их за труд, упорство, ответственность перед Латвией и заботу об окружающих.
В завершение выступления президент призвал каждого не забывать хвалить людей за добрые поступки и благодарить их.
"Ведь не только наши добрые дела, но и добрые слова делают Латвию более счастливой, деятельной и безопасной", - подчеркнул глава государства.
Орден Трех звезд
Во время торжественной церемонии ордена Трех звезд были удостоены представители спорта, медицины, культуры и общественных организаций.
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Офицерами ордена Трех звезд стали:
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Иго Япиньш - велосипедист, тренер, бывший президент Латвийской федерации велоспорта и популяризатор массового велосипедного движения. Награжден за вклад всей жизни в развитие велоспорта и популяризацию массовых велозаездов в Латвии.
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Артис Калниньш - руководитель Клиники сердечно-сосудистых заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы, кардиолог. Награжден за заслуги в медицине, профессиональный вклад в развитие кардиологии и укрепление сердечно-сосудистого здоровья жителей Латвии.
Кавалерами ордена Трех звезд стали:
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Инесе Берке - директор Екабпилсского исторического музея. Награждена за многолетний вклад в развитие музейной отрасли, восстановление и популяризацию культурно-исторического наследия Латвии.
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Мара Марнауза - профессор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, художественный руководитель женского хора Balta и камерного хора Fortius, главный дирижер Вселатвийского праздника песни и танца. Награждена за заслуги в культуре, многолетнюю работу по развитию хоровой музыки, укрепление традиции Праздника песни и танца и обучение молодых музыкантов.
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Илзе Палея - председатель правления Латвийской ассоциации детских деревень SOS, психолог. Награждена за многолетний вклад в укрепление прав детей и развитие семейных форм заботы о детях в Латвии.
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Позолоченным почетным знаком ордена Трех звезд награждены:
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Гунтис Константс - многолетний сотрудник Нового Рижского театра, конструктор-технолог сцены. Награжден за вклад в культуру и развитие театрального искусства Латвии.
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Дайна Скрастиня - многолетний помощник врача фельдшерско-акушерского пункта Таурене. Награждена за труд всей жизни в медицине и оказание медицинской помощи жителям Видземе.
Орден Виестура
Орденом Виестура отмечены военнослужащие, пограничники, представители оборонной отрасли, а также иностранные военные руководители, внесшие вклад в укрепление безопасности Латвии.
Великими командорами ордена Виестура стали:
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Йетте Альбинус - генерал-майор Вооруженных сил Дании, бывший командир многонациональной дивизии НАТО Север. Награждена за личный вклад в развитие командных возможностей союзников НАТО на территории Латвии и укрепление государственной безопасности и обороны страны.
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Маркку Юхани Хассинен - руководитель Пограничной охраны Финляндии, вице-адмирал. Награжден за личный вклад в развитие сотрудничества Латвии и Финляндии в сфере охраны границы и укрепление безопасности государственной границы Латвии.
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Командором ордена Виестура стал:
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Валдис Клипс - полковник, руководитель отдела тактических задач Управления разведки и тактических задач Налоговой и таможенной полиции. Награжден за вклад в защиту государственной безопасности, экономических интересов и правопорядка Латвии.
Офицерами ордена Виестура стали:
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Валерий Бодниекс - советник в оборонной отрасли, майор Национальных вооруженных сил (НВС). Награжден за мужество, самоотверженную службу и вклад в укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области обороны.
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Даце Легздиня - бывший старший инспектор отдела надзора за пожарной безопасностью и гражданской обороны Курземского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы, майор в отставке. Награждена за службу и личный вклад в государственный надзор за пожарной безопасностью, развитие гражданской обороны и просвещение общества.
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Каспарс Миезитис - начальник штаба Морских сил НВС, капитан-командор. Награжден за вклад в развитие Морских сил и укрепление государственной безопасности.
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Марекс Рунтс - подполковник Командования специальных операций НВС. Награжден за службу и вклад в укрепление Национальных вооруженных сил и обороны государства.
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Юрис Валениекс - старший эксперт департамента планирования радиочастот предприятия Elektroniskie sakari. Награжден за труд всей жизни в развитии отрасли связи Латвии и укрепление государственной обороны.
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Кавалерами ордена Виестура стали:
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Марекс Янсонс - капитан, командир роты штаба и снабжения 45-го батальона боевого обеспечения 4-й Курземской бригады Земессардзе. Награжден за службу и вклад в укрепление возможностей НВС и Земессардзе.
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Ирина Ужуле - старший инспектор кинологического отдела Службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны, старший лейтенант. Награждена за образцовую службу и особые заслуги в охране государственной границы.
Позолоченным почетным знаком ордена Виестура награжден:
-
Артурс Безинс - инспектор кинологического отдела Службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны, заместитель офицера. Награжден за особые заслуги в охране государственной границы и личный вклад в ограничение нелегальной иммиграции.
Серебряным почетным знаком ордена Виестура награждены:
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Майя Потапова - инспектор Шкяунского пограничного отделения Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны, старший сержант. Награждена за особые заслуги в охране государственной границы и личный вклад в ограничение нелегальной иммиграции.
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Артурс Рудулис - старший сержант Командования специальных операций НВС. Награжден за службу и вклад в укрепление Национальных вооруженных сил и обороны Латвии.
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Крест Признания
Крестом Признания награждены представители культуры, медицины, науки, образования, спорта и общественной жизни.
Великим командором Креста Признания стал:
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Зигмарс Лиепиньш - композитор. Награжден за вклад в развитие латвийской музыки и культуры.
Командором Креста Признания стал:
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Иварс Толманис - председатель правления Центра заболеваний пищеварительной системы Gastro, гастроэнтеролог, преподаватель кафедры внутренних болезней Рижского университета имени Страдиня. Награжден за заслуги в медицине и вклад в развитие гастроэнтерологии в Латвии.
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Офицерами Креста Признания стали:
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Винсентс Хантс - доктор наук, исследователь истории Второй мировой войны и публицист. Награжден за многолетнюю работу по изучению истории Латвии XX века.
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Нормундс Калниньш - фермер, председатель правления Общества сельских предпринимателей Пиериги. Награжден за гражданскую инициативу и вклад в оказание помощи украинским военнослужащим и мирным жителям.
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Илга Неймане - бывший многолетний директор Огрской баскетбольной школы, тренер. Награждена за вклад всей жизни в спортивное образование и развитие баскетбола в Латвии.
Кавалерами Креста Признания стали:
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Вайра Лейниеце - учитель изобразительного искусства Айзкраукльской художественной школы и Сецской основной школы Айзкраукльского края, общественный деятель. Награждена за общественную работу по оказанию поддержки жителям Украины и украинским военнослужащим.
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Рудольфс Ванкс - руководитель образовательной программы по игре на фортепиано Музыкальной школы имени Эмиля Дарзиньша, преподаватель и пианист. Награжден за творческий вклад в музыку и развитие обучения игре на фортепиано в Латвии.
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Карлис Зирнис - хоккейный тренер, помощник главного тренера сборной Латвии по хоккею среди игроков до 20 лет. Награжден за многолетний личный вклад в профессиональное развитие молодых латвийских хоккеистов.
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Позолоченным почетным знаком Креста Признания награждена:
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Илга Антужа - председатель правления Елгавского общества сениоров, общественный деятель. Награждена за многолетнюю активную общественную деятельность и вклад в укрепление гражданского общества.