Ради выдачи гражданина Латвии пришлось менять закон: в Британии завершилось дело о гибели ребенка
Гражданин Латвии Доларс Александрс, который в 2024 году насмерть сбил 12-летнего мальчика в Великобритании и скрылся на родине, приговорен к девяти годам и четырем месяцам тюрьмы. Чтобы привлечь мужчину к ответственности, властям двух стран пришлось добиваться изменений в латвийском законодательстве. Этот случай стал первым в своем роде после Brexit.
Трагедия произошла в июне 2024 года в британском городе Ковентри. Обвиняемый, управляя автомобилем на высокой скорости, сбил 12-летнего Китона Слейтера, который скончался от полученных травм. После аварии водитель скрылся с места происшествия, а вскоре уехал в Латвию.
Действовавшее в то время законодательство не предусматривало выдачу граждан Латвии Великобритании. Таким образом, не было правовых оснований для передачи обвиняемого британским властям с целью привлечения к уголовной ответственности.
Статья 98 Конституции Латвии предусматривает, что гражданин Латвии не может быть выдан иностранному государству, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, утвержденными Сеймом, при условии соблюдения основных прав человека.
После выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) прежний порядок экстрадиции перестал действовать. Латвия установила ограничение на выдачу своих граждан Великобритании. Для его отмены требовались соответствующее решение Сейма и изменения в законодательстве.
Британская прокуратура и представители правительства начали переговоры с компетентными органами Латвии о необходимых законодательных поправках.
В результате сотрудничества в Латвии были внесены изменения в законодательство, позволившие выдавать граждан Великобритании для уголовного преследования. Обвиняемый в гибели мальчика стал первым гражданином Латвии, экстрадированным в Великобританию после отмены соответствующих законодательных ограничений.
Ранее сообщалось, что британская благотворительная организация по борьбе с преступностью Crimestoppers объявила вознаграждение в размере до 10 000 фунтов стерлингов (около 11 800 евро) за информацию, которая помогла бы задержать Александрса.
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Полиция полагала, что за рулем автомобиля, в котором находились четыре человека, был постоянно проживавший в Великобритании Александрс. По данным правоохранительных органов, он значительно превысил разрешенную скорость.