Трагедия произошла в июне 2024 года в британском городе Ковентри. Обвиняемый, управляя автомобилем на высокой скорости, сбил 12-летнего Китона Слейтера, который скончался от полученных травм. После аварии водитель скрылся с места происшествия, а вскоре уехал в Латвию.