Он призвал воспринимать неудачи как возможность двигаться вперед, а перед лицом опасности не пригибаться к земле, а подниматься на ноги. Ринкевич отметил, что от этого сама опасность не станет больше или меньше, однако, поднявшись, человек сможет увидеть дальше и найти способ справиться с трудностями. Президент подчеркнул, что только смелый народ способен завоевать и сохранить свою свободу.