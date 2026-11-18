108-я годовщина провозглашения Латвийской Республики
18 ноября 2026 года Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. В честь государственного праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия, ...
ФОТО: главные моменты празднования 18 ноября в Риге - от возложения цветов до масштабного парада
Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. В Риге уже состоялись торжественные церемонии с участием высших должностных лиц государства, праздничное заседание Сейма и масштабный военный парад, собравший несколько тысяч зрителей. Однако празднование продолжается: впереди концерты, обращение президента и световое представление у памятника Свободы.
Как начался праздничный день в Риге
Празднование годовщины провозглашения Латвийской Республики началось утром с традиционных официальных мероприятий. В 9:00 в Рижском Домском соборе состоялось экуменическое богослужение, в котором приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич и представители высшего руководства страны.
В 10:30 у памятника Свободы прошла торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие президент, руководство Сейма, депутаты парламента и другие государственные должностные лица.
В 11:30 праздничные мероприятия продолжились в Рижской думе, где состоялось торжественное заседание по случаю государственного праздника. В программу вошли выступление мэра столицы Виестурса Клейнбергса и вручение награды Gada rīdzinieks 2026, которой отмечают заслуги жителей Риги перед городом.
В полдень на торжественное заседание собрался Сейм. С праздничной речью выступил председатель парламента Эдвард Смилтенс. На заседание были приглашены высшие должностные лица государства, бывшие депутаты Верховного Совета и представители иностранного дипломатического корпуса.
Тысячи зрителей собрались на военный парад
Одним из главных событий праздничного дня стал традиционный военный парад, который состоялся на набережной 11 Ноября. За торжественным шествием наблюдали несколько тысяч человек, собравшихся как на самой набережной Даугавы, так и на расположенных поблизости мостах.
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В параде приняли участие подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, военнослужащие союзных государств и представители служб, обеспечивающих безопасность страны.
Парад принимали президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Командовал парадом командующий Военно-морскими силами, морской капитан Гвидо Ляудупс.
Национальные вооруженные силы представляли Военно-морские и Военно-воздушные силы, Латвийская национальная академия обороны, Штабной батальон, Командование обеспечения, механизированная пехотная бригада Сухопутных войск, а также четыре бригады Земессардзе - Рижская, Видземская, Латгальская и Курземская. Вместе со своими подразделениями маршировали военнослужащие Службы государственной обороны, представляющие новое поколение защитников страны.
Вслед за знаменной группой латвийской армии прошли группы с флагами 18 государств, в том числе Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Украины и США.
В параде также участвовали подразделения многонациональной бригады НАТО в Латвии под руководством Канады, представители подразделения интеграции сил НАТО и Балтийского оборонного колледжа.
Помимо военных, в праздничном шествии приняли участие сотрудники Государственной пограничной охраны, Колледжа государственной полиции, Налоговой и таможенной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Управления мест заключения и Службы неотложной медицинской помощи.
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Согласно программе, зрителям также представили латвийскую и союзную военную технику, включая танки Leopard, боевые машины пехоты, бронетранспортеры Patria и самоходные гаубицы. Впервые в программу включили 155-миллиметровую колесную артиллерийскую систему Morana.
Что сказал Эдгар Ринкевич во время парада
Выступая перед участниками военного парада, президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что страна как член НАТО участвует в укреплении способности альянса сдерживать потенциальных агрессоров.
По его словам, совместные силы Латвии и ее союзников по НАТО присутствуют на территории страны на земле, в воздухе и на море. Президент подчеркнул, что Латвия является не просто наблюдателем, а полноценной частью Североатлантического альянса.
Отдельную часть своего выступления Ринкевич посвятил Украине. Он подтвердил, что Латвия продолжит оказывать ей всестороннюю поддержку, подчеркнув, что страна была, остается и будет вместе с украинским народом в его борьбе за свободу.
Президент также вспомнил латвийских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Он отметил, что в этом году Латвия потеряла еще одного добровольца - Виталия Шампиньша, который погиб на войне.
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Обращаясь к военнослужащим, земессаргам и пожарным-спасателям, Ринкевич поблагодарил их за готовность помогать другим и защищать мир. Он подчеркнул важность их службы как в самой Латвии, так и за ее пределами.
Особое внимание президент уделил военнослужащим Службы государственной обороны и участникам Яунсардзе. По его словам, ими гордится вся Латвия, а время, проведенное на службе и в молодежных оборонных организациях, не только укрепляет государство, но и способствует личностному развитию молодых людей.
Слова благодарности прозвучали и в адрес пограничников, полицейских, сотрудников служб государственной безопасности, системы правосудия и медиков. Ринкевич подчеркнул, что работа представителей силовых и правоохранительных структур не всегда заметна обществу, однако именно благодаря им удается предотвращать многие преступления против государства и общественной безопасности.
Праздничные концерты и вручение государственных наград
Во второй половине дня торжества продолжатся на различных площадках столицы.
В 15:00 во дворце культуры Зиемельблазма начнется концерт Rīgas pastkartes Latvijai. В нем примут участие оркестр Rīga, смешанные хоры Juventus и Sōla, а также Айя Витолиня, Зане Домбровска, Раймондс Целмс и Улдис Силиньш.
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В 15:30 в Рижском замке состоится торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии - ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста Признания. Церемонию можно будет посмотреть в прямом эфире LTV1.
На 16:00 запланировано сразу несколько праздничных концертов. В культурном центре Иманта выступят Лаурис Валтерс, Янис Милтиньш и Мартиньш Линде. В Доме Латышского общества пройдет большой концерт мужских хоров Edgaram Račevskim - 90, в котором примут участие 16 коллективов со всей Латвии.
В это же время во дворце культуры VEF состоится танцевальное представление Rīdzinieki dejo cauri gadsimtiem, посвященное истории Риги и ее жителей.
В 18:00 в Латвийском Национальном театре начнется государственный праздничный концерт, посвященный годовщине провозглашения республики. Его также покажут в прямом эфире LTV1.
Главные вечерние события у памятника Свободы
Центром вечерних торжеств станет площадь Свободы, где с 18:00 до 23:00 пройдет большая праздничная программа.
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В 18:00 перед публикой выступит фольклорная группа Vilkači, а в 19:00 начнется концерт Brīvības ainavas. Его центральным символом станет большое дерево, олицетворяющее Латвию, ее народ, историю и культуру.
Музыкальная программа построена вокруг восьми характерных латвийских пейзажей, включенных в культурный канон страны. С помощью света, видеопроекций и сценографии дерево будет перевоплощаться в различные образы латвийской природы.
На сцену выйдут Айя Андреева, Аснате Ранцане, Дагнис Розиньш, Рихардс Мачановскис, вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās.
В 20:00 к жителям Латвии с праздничной речью обратится президент Эдгар Ринкевич, после чего прозвучит государственный гимн.
С 20:10 до 23:00 у памятника Свободы можно будет увидеть световое представление Dižkoku balsis. Каждое шоу будет длиться около пяти минут и повторяться несколько раз в течение часа. Поэтому посмотреть его смогут не только зрители праздничного концерта, но и те, кто придет в центр города позднее.
Еще один концерт начнется в 20:30 в Малой гильдии. Там выступят молодежный хор Balsis, композитор Раймонд Тигулс, струнный квартет и сопровождающая музыкальная группа.
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Напомним, что в честь государственного праздника 18 ноября общественный транспорт в Риге работает бесплатно. Регистрировать поездки не нужно. Вместе с тем в центре города действуют ограничения движения, связанные с военным парадом и другими праздничными мероприятиями.