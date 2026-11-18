108-я годовщина провозглашения Латвийской Республики
18 ноября 2026 года Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. В честь государственного праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия, ...
ФОТО: главные моменты празднования 18 ноября в Риге - от возложения цветов до факельного шествия
Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости.
Как начался праздничный день в Риге
Празднование годовщины провозглашения Латвийской Республики началось утром с традиционных официальных мероприятий. В 9:00 в Рижском Домском соборе состоялось экуменическое богослужение, в котором приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич и представители высшего руководства страны.
В 10:30 у памятника Свободы прошла торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие президент, руководство Сейма, депутаты парламента и другие государственные должностные лица.
В 11:30 праздничные мероприятия продолжились в Рижской думе, где состоялось торжественное заседание по случаю государственного праздника. В программу вошли выступление мэра столицы Виестурса Клейнбергса и вручение награды Gada rīdzinieks 2026, которой отмечают заслуги жителей Риги перед городом.
В полдень на торжественное заседание собрался Сейм. С праздничной речью выступил председатель парламента Эдвард Смилтенс. На заседание были приглашены высшие должностные лица государства, бывшие депутаты Верховного Совета и представители иностранного дипломатического корпуса.
Тысячи зрителей собрались на военный парад
Одним из главных событий праздничного дня стал традиционный военный парад, который состоялся на набережной 11 Ноября. За торжественным шествием наблюдали несколько тысяч человек, собравшихся как на самой набережной Даугавы, так и на расположенных поблизости мостах.
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В параде приняли участие подразделения Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, военнослужащие союзных государств и представители служб, обеспечивающих безопасность страны.
Парад принимали президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Райвис Мелнис и командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс. Командовал парадом командующий Военно-морскими силами, морской капитан Гвидо Ляудупс.
Национальные вооруженные силы представляли Военно-морские и Военно-воздушные силы, Латвийская национальная академия обороны, Штабной батальон, Командование обеспечения, механизированная пехотная бригада Сухопутных войск, а также четыре бригады Земессардзе - Рижская, Видземская, Латгальская и Курземская. Вместе со своими подразделениями маршировали военнослужащие Службы государственной обороны, представляющие новое поколение защитников страны.
Вслед за знаменной группой латвийской армии прошли группы с флагами 18 государств, в том числе Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Италии, Литвы, Польши, Испании, Украины и США.
В параде также участвовали подразделения многонациональной бригады НАТО в Латвии под руководством Канады, представители подразделения интеграции сил НАТО и Балтийского оборонного колледжа.
Помимо военных, в праздничном шествии приняли участие сотрудники Государственной пограничной охраны, Колледжа государственной полиции, Налоговой и таможенной полиции, Государственной пожарно-спасательной службы, Управления мест заключения и Службы неотложной медицинской помощи.
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Согласно программе, зрителям также представили латвийскую и союзную военную технику, включая танки Leopard, боевые машины пехоты, бронетранспортеры Patria и самоходные гаубицы. Впервые в программу включили 155-миллиметровую колесную артиллерийскую систему Morana.
Что сказал Эдгар Ринкевич во время парада
Выступая перед участниками военного парада, президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что страна как член НАТО участвует в укреплении способности альянса сдерживать потенциальных агрессоров.
По его словам, совместные силы Латвии и ее союзников по НАТО присутствуют на территории страны на земле, в воздухе и на море. Президент подчеркнул, что Латвия является не просто наблюдателем, а полноценной частью Североатлантического альянса.
Отдельную часть своего выступления Ринкевич посвятил Украине. Он подтвердил, что Латвия продолжит оказывать ей всестороннюю поддержку, подчеркнув, что страна была, остается и будет вместе с украинским народом в его борьбе за свободу.
Президент также вспомнил латвийских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. Он отметил, что в этом году Латвия потеряла еще одного добровольца - Виталия Шампиньша, который погиб на войне.
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Обращаясь к военнослужащим, земессаргам и пожарным-спасателям, Ринкевич поблагодарил их за готовность помогать другим и защищать мир. Он подчеркнул важность их службы как в самой Латвии, так и за ее пределами.
Особое внимание президент уделил военнослужащим Службы государственной обороны и участникам Яунсардзе. По его словам, ими гордится вся Латвия, а время, проведенное на службе и в молодежных оборонных организациях, не только укрепляет государство, но и способствует личностному развитию молодых людей.
Слова благодарности прозвучали и в адрес пограничников, полицейских, сотрудников служб государственной безопасности, системы правосудия и медиков. Ринкевич подчеркнул, что работа представителей силовых и правоохранительных структур не всегда заметна обществу, однако именно благодаря им удается предотвращать многие преступления против государства и общественной безопасности.
Праздничные концерты и вручение государственных наград
Во второй половине дня в Риге прошли многочисленные праздничные концерты и торжественные мероприятия, посвященные 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики.
В 15:00 во дворце культуры Зиемельблазма состоялся концерт Rīgas pastkartes Latvijai с участием оркестра Rīga, смешанных хоров Juventus и Sōla, а также Айи Витолини, Зане Домбровски, Раймондса Целмса и Улдиса Силиньша.
В 15:30 в Рижском замке прошла торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии - ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста Признания. Президент Эдгар Ринкевич лично вручил награды людям, внесшим значительный вклад в развитие страны.
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В Рижском замке вручили высшие госнаграды Латвии (2026)
18 ноября в Рижском замке состоялась торжественная церемония вручения высших государственных наград Латвии.
В 16:00 праздничные мероприятия состоялись сразу на нескольких площадках столицы. В культурном центре Иманта выступили Лаурис Валтерс, Янис Милтиньш и Мартиньш Линде. В Доме Латышского общества прошел большой концерт мужских хоров Edgaram Račevskim - 90 с участием 16 коллективов со всей Латвии.
Тысячи людей прошли по центру Риги с зажженными факелами
Одним из самых массовых событий праздничного вечера стало традиционное факельное шествие, которое 18 ноября прошло по улицам Риги. Тысячи участников с зажженными факелами собрались в центре столицы, чтобы отметить 108-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики. Организатором выступило Национальное объединение, которое проводит такие шествия с 2003 года. В этом году мероприятие состоялось уже в 23-й раз.
Праздничная программа началась в 17:00 у памятника Карлису Улманису, где состоялся концерт и участникам раздали факелы. В 18:00 колонна отправилась по бульвару Райня, улице Кришьяня Барона, бульварам Аспазияс и Зигфрида Аннас Мейеровица, а затем по улице Кришьяня Валдемара вернулась к месту старта. Маршрут проходил мимо памятника Свободы и Латвийского национального театра, где 18 ноября 1918 года была провозглашена независимость Латвии.
Главные вечерние события у памятника Свободы
Вечером 18 ноября основные праздничные мероприятия в честь 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики развернулись у памятника Свободы в Риге. Здесь состоялись концерты, прозвучало обращение президента Латвии Эдгара Ринкевича, а праздничная программа со световыми представлениями продолжится до 23:00.
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В 18:00 перед собравшимися выступила фольклорная группа Vilkači, а в 19:00 начался большой концерт Brīvības ainavas. Его центральным символом стало дерево, олицетворяющее Латвию, ее народ, историю и культуру. Музыкальная программа была посвящена восьми характерным латвийским пейзажам, включенным в культурный канон страны. С помощью света, видеопроекций и сценографии дерево превращалось в различные образы латвийской природы.
В концерте приняли участие Айя Андреева, Аснате Ранцане, Дагнис Розиньш, Рихардс Мачановскис, вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās.
В 20:00 к жителям страны с праздничной речью обратился президент Латвии Эдгар Ринкевич. После его выступления прозвучал государственный гимн. Выступая у памятника Свободы, президент отметил, что в этот вечер здесь плечом к плечу собрались самые разные люди, которых объединяет гордость за свободную Латвию. По его словам, общество сможет двигаться вперед, если будет помнить о главной цели - безопасной, процветающей и счастливой стране и ее народе.
В день рождения Латвии Ринкевич призвал жителей вдохновлять друг друга, а не критиковать, поддерживать, а не принижать, радоваться успехам окружающих. Он также подчеркнул важность взаимопомощи и умения отдавать, напомнив, что, помогая другим, человек получает многое взамен.
"Если мы держим свои обещания, то можем полагаться и на других. Если помогаем кому-то в кризисной ситуации, то и сами не останемся одни в беде. То, что мы приобретаем, отдавая, действительно невозможно отнять, особенно если мы отдаем своей стране, своей свободе, своему народу", - сказал президент.
Завершая обращение, Ринкевич пожелал, чтобы гордость, любовь и бодрость духа оставались союзниками жителей Латвии, а каждый день люди ценили возможность самостоятельно делать выбор.
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"Пусть каждый день мы с гордостью хотим говорить: мы - Латвия. Пусть мы не сомневаемся в том, достаточно ли мы хороши. Потому что мы такие и есть, и у нас все получится", - подчеркнул президент.
При этом Ринкевич признал, что Латвию необходимо ежедневно защищать как физически, так и духовно, а будущее страны зависит от смелости и конкретных действий.
Ранее, выступая на праздничном концерте в Латвийском национальном театре, президент заявил, что Латвия способна стать эпицентром смелости в Европе. По его словам, для смелости не нужны ни природные богатства, ни большая территория - у людей уже есть все необходимое, чтобы быть смелыми.
Он призвал воспринимать неудачи как возможность двигаться вперед, а перед лицом опасности не пригибаться к земле, а подниматься на ноги. Ринкевич отметил, что от этого сама опасность не станет больше или меньше, однако, поднявшись, человек сможет увидеть дальше и найти способ справиться с трудностями. Президент подчеркнул, что только смелый народ способен завоевать и сохранить свою свободу.
Тем временем праздничная программа в центре Риги еще продолжается. До 23:00 у памятника Свободы проходит световое представление Dižkoku balsis. Каждое шоу длится около пяти минут и повторяется несколько раз в течение часа, поэтому увидеть его могут и те, кто пришел в центр города уже после завершения основного концерта.