Трамп и Путин обменялись рукопожатием перед Си Цзиньпином - что происходит за кулисами исторической встречи
В день, когда Латвия отмечает годовщину провозглашения независимости, президент США Дональд Трамп, российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин собрались в Китае на встречу, которую уже сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года. Официально речь идет о глобальной безопасности и ядерном разоружении, однако за дипломатическими рукопожатиями скрываются совершенно разные интересы трех лидеров. И один из главных вопросов заключается в том, не попытается ли Кремль использовать эту встречу для продвижения своих требований по Украине.
Рукопожатия уже состоялись, главные переговоры еще впереди
18 ноября внимание мировых СМИ приковано к китайскому Шэньчжэню, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Именно на его полях впервые должны состояться совместные переговоры лидеров США, Китая и России.
В среду Си Цзиньпин уже провел отдельную встречу с Владимиром Путиным. Как сообщает Reuters, российский лидер заявил, что рассчитывает получить от предстоящих трехсторонних переговоров "большую потенциальную пользу". Си, в свою очередь, призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества Москвы и Пекина.
Позднее в Китай прибыл Дональд Трамп. Си Цзиньпин лично встретил американского президента в аэропорту: политики обменялись рукопожатием и обнялись. Но важно различать сегодняшние дипломатические контакты и основные переговоры. Полноценная трехсторонняя встреча назначена на четверг, 19 ноября. Ее проведение подтвердили Вашингтон, Пекин и Москва.
Почему вообще решили организовать такую встречу?
Идея собрать за одним столом трех лидеров возникла не случайно. Более того, первоначальная инициатива, по данным западных СМИ, исходила именно от Кремля.
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Еще в октябре The Washington Post сообщала, что Путин предложил Трампу провести совместные переговоры с Си Цзиньпином в Китае. Москва рассчитывала использовать встречу для обсуждения прекращения войны против Украины, причем на условиях, которые были бы выгодны России.
По информации Reuters, три участника подходят к саммиту с принципиально разными целями. Путин стремится добиться дипломатических преимуществ в вопросе Украины, Трамп хочет продвинуть переговоры о ядерных вооружениях и продемонстрировать собственное международное влияние, а Си Цзиньпин заинтересован в укреплении статуса Китая как одного из главных центров мировой политики.
При этом Пекин, в отличие от Москвы, не особенно стремился превращать встречу в переговоры об украинской войне. Китайские представители опасались непредсказуемого развития разговора, особенно с учетом дипломатического стиля Трампа.
Что на самом деле нужно Путину?
Для Кремля встреча имеет огромное символическое значение уже потому, что она вообще состоится. После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия столкнулась с масштабными западными санкциями и политической изоляцией со стороны значительной части демократических государств. Теперь Путин получает возможность оказаться за одним столом с лидерами двух крупнейших экономик мира.
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Эксперты Atlantic Council считают, что российский лидер хочет создать обстановку, напоминающую Ялтинскую конференцию, когда великие державы обсуждали судьбы других стран. В случае нынешней встречи главная цель Москвы - добиться такого варианта завершения войны, который закрепил бы российские приобретения и заставил Украину пойти на уступки.
Есть и другая выгода. Даже если никаких соглашений подписано не будет, Кремль сможет использовать кадры с Трампом и Си Цзиньпином в своей внутренней пропаганде. Они позволят представить Путина не как руководителя государства, ведущего захватническую войну, а как одного из трех лидеров, определяющих будущее мира. Этот аспект подчеркивают западные аналитики: для Москвы совместная фотография может оказаться не менее важной, чем содержание переговоров.
Украина - самый опасный и противоречивый вопрос
Сначала представители администрации США заявляли, что война России против Украины не войдет в официальную повестку трехсторонней встречи. По их словам, для переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом существует отдельный дипломатический процесс, в котором Китай не участвует. Однако затем сам Дональд Трамп фактически опроверг эти заявления.
Перед вылетом в Азию американский президент сказал журналистам, передает Associated Press, что намерен обсудить с Путиным и Си Цзиньпином свою "любимую тему - Украину". Такое расхождение между словами президента и заявлениями его администрации вызвало беспокойство европейских союзников.
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Как пишет Axios, европейские дипломаты опасаются, что Трамп может неожиданно поддержать отдельные российские предложения или высказаться по украинскому вопросу без предварительного согласования с Киевом и европейскими столицами.
Один из европейских дипломатов заявил изданию, что каждая встреча Трампа с Путиным заставляет Европу готовиться к неприятным неожиданностям. А канцлер Германии Фридрих Мерц сформулировал обращение к Вашингтону еще короче: "Никаких сюрпризов, пожалуйста".
Почему заговорили о новой Ялте?
Сравнение с Ялтинской конференцией 1945 года стало одной из главных тем обсуждения предстоящей встречи. Тогда руководители США, Великобритании и Советского Союза обсуждали послевоенное устройство Европы, а принятые решения и последующее развитие событий оказали огромное влияние на судьбы государств Центральной и Восточной Европы, включая страны Балтии. Теперь опасения вызывает сама возможность того, что три крупнейшие державы начнут обсуждать сферы влияния без участия государств, которых эти решения непосредственно касаются.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что не хочет превращения переговоров в очередную Ялту с новым распределением влияния, напоминает Reuters.
Для Латвии подобные опасения имеют особое значение. Страна, пережившая советскую оккупацию и восстановившая независимость, заинтересована в сохранении принципа, согласно которому судьбу государства нельзя определять путем договоренностей крупных держав без его участия.
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Еще в октябре директор Центра геополитических исследований Марис Анжанс заявил Латвийскому телевидению, что готовность США обсуждать будущее Украины с двумя авторитарными государствами - Россией и Китаем - является крайне неприятным развитием событий. По его оценке, такой формат переговоров необъективен и способен лишь затянуть войну.
О чем еще будут говорить Трамп, Путин и Си Цзиньпин?
Помимо Украины, одним из центральных вопросов станет контроль над ядерными вооружениями. В феврале 2026 года истек срок действия договора New START - последнего соглашения между США и Россией, ограничивавшего их стратегические ядерные арсеналы. Трамп хочет добиться новой договоренности, в которую впервые был бы полноценно вовлечен Китай.
Но есть серьезное препятствие. Американский и российский ядерные арсеналы существенно превосходят китайский, поэтому Пекин не заинтересован брать на себя сопоставимые обязательства. Как отмечает Радио Свобода, американские чиновники заранее предупредили, что заключения соглашения по итогам саммита не ожидают.
Еще одной важной темой станет война в Иране. Вашингтон заинтересован в ограничении иранской ядерной программы и снижении напряженности на Ближнем Востоке. Россия и Китай поддерживают отношения с Тегераном, однако их готовность помогать американской администрации остается под вопросом.
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Кроме того, в более широком контексте встречи фигурируют торговля, искусственный интеллект, технологическая конкуренция США и Китая, а также Тайвань. Все эти вопросы затрагивают интересы участников, но далеко не по всем направлениям возможно найти общую позицию.
А что от встречи хочет Китай?
Для Си Цзиньпина проведение саммита в Шэньчжэне - возможность продемонстрировать, что Китай способен собрать за одним столом руководителей США и России и играть роль глобального дипломатического посредника.
Эксперт Atlantic Council Мелани Харт объясняет, что Пекину важны прежде всего международный престиж и предсказуемость встречи. Китайский лидер предпочел бы тщательно организованное мероприятие без неожиданных заявлений и политических конфликтов. Си также не заинтересован в том, чтобы саммит выглядел как попытка трех стран поделить мир. Пекин стремится позиционировать себя как защитника международной стабильности и партнера государств, которые не хотят зависеть исключительно от Запада.
Будут ли реальные решения или все закончится красивыми фотографиями?
Большинство опрошенных международными СМИ аналитиков пока не ожидают крупных соглашений. Associated Press отмечает, что представители администрации США сами старались снизить ожидания от встречи. В частности, переговоры о ядерном разоружении рассматриваются скорее как начало длительного процесса, а не как возможность немедленно подписать новый договор. При этом существует и более оптимистичный взгляд.
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Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан в статье Foreign Affairs рассматривает саммит как потенциально полезное начало трехстороннего дипломатического формата. По его мнению, США и Китай могли бы попытаться совместно повлиять на Москву, добиваясь хотя бы ограниченных шагов по снижению напряженности, например прекращения ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины.
Для стран Балтии особенно существенно и другое возможное направление: прекращение нарушений воздушного пространства государств НАТО и диверсионной деятельности, связанной с Россией.
В итоге встреча может оказаться одновременно символическим событием и началом более длительных переговоров. Для Путина уже само присутствие рядом с Трампом и Си Цзиньпином станет дипломатическим выигрышем. Для Трампа и Си значение встречи будет зависеть от того, удастся ли им добиться конкретных результатов.
А для Украины и ее европейских союзников, включая Латвию, главным показателем успеха будет вовсе не совместная фотография трех лидеров. Гораздо важнее, не приведут ли их переговоры к усилению давления на Киев и попыткам навязать условия мира, выгодные государству, начавшему войну.