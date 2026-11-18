Есть и другая выгода. Даже если никаких соглашений подписано не будет, Кремль сможет использовать кадры с Трампом и Си Цзиньпином в своей внутренней пропаганде. Они позволят представить Путина не как руководителя государства, ведущего захватническую войну, а как одного из трех лидеров, определяющих будущее мира. Этот аспект подчеркивают западные аналитики: для Москвы совместная фотография может оказаться не менее важной, чем содержание переговоров.