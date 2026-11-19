В Эстонии думают над тем, не стоит ли ввести контроль на границе с Латвией
После того как граждане Латвии по заказу российских спецслужб пытались поджечь оборонное предприятие в Эстонии, соседняя страна задумалась об усилении мер безопасности.
Как передает rus.err.ee, по словам канцлера МВД Эстонии Тармо Мийлитса, восстановление контроля на границе с Латвией обошлось бы в 65 млн евро. Эти средства, считает он, полезнее направить на усиление полиции и контрразведки.
В интервью программе "Актуальная камера" Мийлитс сообщил, что Департамент полиции и погранохраны готов оперативно восстановить проверки на латвийской границе, если этого потребуют обстоятельства.
"Департамент полиции и погранохраны готов довольно быстро восстановить пограничный контроль на границе с Латвией, если это потребуется по соображениям безопасности. Сегодня такой необходимости нет", – подчеркнул он.
Вопрос о безопасности границ обсуждается после попытки поджога оборонного предприятия Threod Systems в Виймси 14 ноября. По данным эстонского Департамента полиции безопасности (КаПо), нападение готовилось по заданию российской военной разведки ГРУ. По подозрению в причастности к подготовке нападения задержаны восемь жителей Латвии.
После этого правительство Эстонии объявило о намерении с 1 декабря закрыть все пункты пересечения границы с Россией.
Мийлитс также отметил, что эстонские службы безопасности совместно с международными партнерами готовятся к возможным ответным действиям Москвы. В частности, они учитывают риск того, что после закрытия границы Россия начнет организовывать незаконную миграцию в направлении Эстонии.