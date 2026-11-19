Учения запланированы и согласованы в соответствии с требованиями безопасности. Их цель – повысить готовность подразделений и улучшить взаимодействие с союзниками. У жителей нет оснований для беспокойства – неудобства будут временными и связаны с регулярными учениями. При этом людям, чувствительным к шуму, и владельцам домашних животных рекомендуется учитывать возможное повышение его уровня.