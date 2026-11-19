Населению объявили, что стрельба на Адажском полигоне будет слышна даже в соседнем крае
С 19 по 29 ноября с 7:00 до 22:00 на военном полигоне "Адажи" военнослужащие проведут боевую стрельбу с использованием боевых машин пехоты, что может привести к повышенному уровню шума.
Во время учений запланированы интенсивное применение боеприпасов и передвижение техники, поэтому шум может быть слышен и в соседних самоуправлениях, особенно в светлое время суток, когда проходит наиболее активная фаза подготовки. Об этом сообщают власти Ропажского края, который граничит с Адажским.
Учения запланированы и согласованы в соответствии с требованиями безопасности. Их цель – повысить готовность подразделений и улучшить взаимодействие с союзниками. У жителей нет оснований для беспокойства – неудобства будут временными и связаны с регулярными учениями. При этом людям, чувствительным к шуму, и владельцам домашних животных рекомендуется учитывать возможное повышение его уровня.
Вооруженные силы призывают жителей с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и связанным с ними неудобствам.
Оперативная информация о действиях Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил и союзников по мере возможности публикуется на страницах бригады в социальных сетях Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и Twitter (X).