Латвию ждет серый и дождливый четверг
После праздничного 18 ноября погода в Латвии останется сырой и пасмурной. В четверг, 19 ноября, страну накроют дожди, местами возможен мокрый снег, а утренний туман осложнит видимость на дорогах.
В ночь на четверг небо затянут облака, которые принесут дожди по всей Латвии, а местами на востоке страны возможен и мокрый снег. Во многих районах восточной части страны, а местами и на западе образуется туман, который кое-где сохранится до первой половины дня. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +1…+5 градусов.
В Риге также будет пасмурно, ожидается дождь. Подует слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +4…+5 градусов.
Днем сохранится преимущественно облачная погода, лишь местами на западе страны небо ненадолго прояснится. Во многих районах ожидается небольшой дождь, а утром и в первой половине дня местами на востоке видимость ухудшит туман. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +4…+7 градусов.
В Риге погода будет облачной, во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Подует слабый юго-восточный, южный ветер, а температура воздуха повысится до +5…+7 градусов.