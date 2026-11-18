В ночь на четверг небо затянут облака, которые принесут дожди по всей Латвии, а местами на востоке страны возможен и мокрый снег. Во многих районах восточной части страны, а местами и на западе образуется туман, который кое-где сохранится до первой половины дня. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха опустится до +1…+5 градусов.