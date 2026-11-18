К 1875 году из моря поднялся восьмиугольный искусственный остров диаметром около 130 метров. Его первоначальная высота достигала 2,8 метра над уровнем моря. На острове установили временную деревянную башню и построили необходимые служебные здания. Уже в июне 1875 года здесь впервые зажгли навигационный огонь. Однако строительство на этом не закончилось. Каменное основание должно было осесть и стать достаточно устойчивым для постоянного сооружения. Лишь после этого на острове начали устанавливать нынешнюю металлическую башню.