Маяк посреди моря: как у берегов Латвии появился остров, которого не существовало
В нескольких километрах от мыса Колка, среди волн Балтийского моря, возвышается красный маяк. Он стоит на острове, который люди создали своими руками, чтобы уберечь корабли от опасных мелей. За его 142-летней историей скрываются морские катастрофы, непростое строительство, жизнь вдали от цивилизации и события, о которых мало кто знает.
Место, где корабли уходили на дно
Мыс Колка на северной оконечности Курземе сегодня привлекает путешественников возможностью увидеть, как встречаются воды Балтийского моря и Рижского залива. Но для моряков прошлых столетий это место было одним из самых опасных участков пути к Риге.
От мыса далеко в море тянется песчаная отмель протяженностью около шести километров. Значительная ее часть скрыта под водой, поэтому капитаны могли не заметить опасности, пока судно не садилось на мель. Ситуацию осложняли течения, сильные ветры и непредсказуемая погода. Особенно рискованным плавание становилось во время штормов.
За столетия у Колки разбилось множество кораблей. Прибрежные воды и сегодня считаются одним из крупнейших скоплений исторических кораблекрушений в Балтийском море. Одна из самых известных катастроф произошла в сентябре 1625 года, когда шведская военная эскадра направлялась из Риги в Стокгольм. Во время шторма десять кораблей попали на опасные мели у мыса. Четырем удалось освободиться, остальные погибли.
О том, насколько опасным было это место, напоминают не только исторические документы. На побережье Колки до сих пор обнаруживают обломки старинных судов. Некоторые затонувшие корабли находятся совсем близко к берегу, а отдельные находки получили статус охраняемых памятников культуры.
Когда вместо маяка горели обычные костры
История навигационных огней на Колке началась задолго до появления нынешней красной башни. Согласно историко-краеведческим сведениям, еще в XIII веке здесь разводили сигнальные костры, помогавшие морякам определить место поворота из Ирбенского пролива в Рижский залив.
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Первое документальное упоминание деревянной маячной башни относится к 1532 году. На ее вершине разжигали огонь, который служил ориентиром для проходивших судов.
Позднее, в XVI веке, на мысе действовали уже два маяка. Их расположение было неслучайным: огни образовывали своеобразную навигационную линию. Капитан должен был следить за ними с моря и, когда два огня визуально совмещались в один, выполнять поворот. Это помогало определить нужное направление без современных приборов.
В 1818 году открытые костры заменили масляными лампами, благодаря которым свет стал постоянным. Содержание маяков обходилось дорого: за их эксплуатацию отвечал владелец Дундагского поместья Остен-Сакен, получавший за это более трех тысяч серебряных рублей ежегодно.
Однако береговые башни сами находились под угрозой. Во время Крымской войны в середине XIX века их повредили британские моряки. В 1858 году сооружения отремонтировали и укрепили берег возле северной башни, но примерно через 20 лет море обрушило ее. Южную башню впоследствии использовали для наблюдения за движением судов и ледовой обстановкой.
От старых маяков сегодня остались лишь руины. Часть разрушенных конструкций находится под водой, а отдельные фрагменты еще можно увидеть на берегу мыса Колка.
Как посреди моря построили целый остров
К середине XIX века стало понятно, что береговых маяков недостаточно. Они обозначали направление, но не устраняли главную проблему: опасная отмель уходила далеко в море. Поэтому возникла идея построить маяк непосредственно у ее окончания.
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Задача была чрезвычайно сложной. Подходящего острова там не существовало, а возвести устойчивое сооружение посреди открытой воды обычным способом было невозможно. Инженерам предстояло сначала создать сушу, а уже затем строить на ней маяк.
В 1864 году начали исследовать морское дно в предполагаемом месте строительства. В 1872 году строительное управление Морского министерства Российской империи утвердило предварительный проект инженера Гора. После этого началось создание искусственного острова.
Огромные валуны доставляли из Курземе и Эстонии. Камни перевозили лодками, а зимой, когда позволяли условия, использовали сани. Строителям приходилось работать среди волн, ветров и течений, постепенно формируя каменное основание.
К 1875 году из моря поднялся восьмиугольный искусственный остров диаметром около 130 метров. Его первоначальная высота достигала 2,8 метра над уровнем моря. На острове установили временную деревянную башню и построили необходимые служебные здания. Уже в июне 1875 года здесь впервые зажгли навигационный огонь. Однако строительство на этом не закончилось. Каменное основание должно было осесть и стать достаточно устойчивым для постоянного сооружения. Лишь после этого на острове начали устанавливать нынешнюю металлическую башню.
Ее сборные конструкции изготовили в Санкт-Петербурге, затем доставили морем и собрали на месте. Высота башни составила 21 метр. 1 июля 1884 года новый Колкский маяк официально начал работу. Именно эту дату считают днем рождения сохранившегося до наших дней сооружения.
Жизнь в нескольких километрах от берега
Сегодня искусственный остров кажется совершенно безлюдным, но когда-то на нем постоянно находились смотрители маяка. Для работников построили жилые и хозяйственные помещения. На острове имелись даже постройки для содержания домашних животных.
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Работа смотрителей не ограничивалась включением света по вечерам. Необходимо было поддерживать оборудование в исправном состоянии, следить за источниками энергии и обеспечивать бесперебойную работу навигационных сигналов. Любая серьезная неисправность могла создать опасность для проходивших судов.
Особенно важным было предупреждение кораблей во время тумана, когда огонь маяка становился плохо различимым. Для этого на остров доставили специальный звуковой сигнал из Парижа. Позднее его заменили паровой сиреной, способной предупреждать моряков даже при крайне ограниченной видимости.
Условия жизни здесь были непростыми. При сильном ветре и волнении добраться до берега или вернуться на остров становилось опасно. Зимой ситуацию осложняли холод, лед и штормы. Поэтому смотрителям приходилось рассчитывать на собственные силы и заранее заботиться обо всем необходимом.
В разные годы на маяке работали сменные команды. По воспоминаниям бывших сотрудников, до середины 1970-х годов его обслуживали три смены по три человека. Один из бывших смотрителей, Олавс Кандис, рассказывал Латвийскому телевидению, что работникам приходилось самостоятельно вырабатывать электричество, заряжать аккумуляторы и следить за тем, чтобы энергии хватало для радиомаяка и светового оборудования.
Войны, новые технологии и постепенное исчезновение смотрителей
За время существования Колкский маяк неоднократно перестраивали и модернизировали. Менялось прежде всего оборудование, от которого зависела безопасность судоходства. В 1915 году прежнюю систему постоянного света заменили мигающим сигналом. В 1934 году установили новую оптическую систему с линзами на вращающейся платформе, позволявшую создавать более эффективные световые сигналы.
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Маяк пережил обе мировые войны. Во время Первой мировой войны остров занимали немецкие военные, установившие здесь ацетиленовый фонарь. Во Вторую мировую войну сама башня серьезно не пострадала, хотя часть оборудования была демонтирована.
В советское время маяк относился к объектам с ограниченным доступом. Военная система охраны побережья делала посещение подобных мест практически невозможным для посторонних.
С развитием технологий потребность в постоянном присутствии смотрителей постепенно исчезала. В 1960-х годах маяк вновь модернизировали, а в 1979 году полностью перевели на автоматический режим. С тех пор постоянная команда на острове больше не требовалась.
В 1994 году здесь установили солнечные батареи. Это стало важным шагом для сооружения, расположенного вдали от привычной инфраструктуры. Система продолжала совершенствоваться, а за состоянием оборудования начали следить дистанционно.
Пожар, который заметил рыбак
Один из наиболее серьезных происшествий новейшей истории острова произошел ночью 4 июля 2011 года. Около четырех часов утра рыбак, проходивший мимо на судне, заметил пожар в комплексе построек Колкского маяка. Поскольку постоянных жителей на острове уже не было, именно его сообщение помогло узнать о случившемся.
В тушении участвовали специалисты Воздушных и Морских сил Национальных вооруженных сил Латвии. Огонь уничтожил одно из бывших жилых или хозяйственных зданий. При этом сама маячная башня не пострадала, ее работа не прерывалась. Люди также не пострадали.
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Происшествие напомнило об одной из главных сложностей содержания такого объекта: даже обычный пожар превращается в непростую спасательную операцию, когда ближайший берег находится в нескольких километрах.
Что происходит с маяком сегодня
Несмотря на солидный возраст, Колкский маяк продолжает выполнять свое первоначальное предназначение. Его огонь по-прежнему помогает судам ориентироваться в районе Ирбенского пролива и входа в Рижский залив.
Сегодня маяк подает белый световой сигнал из двух коротких вспышек с интервалом, повторяющимся каждые десять секунд. Согласно данным Рижского свободного порта, дальность видимости огня составляет десять морских миль.
За обслуживанием маяка следит администрация Рижского свободного порта. В 2019 году здесь проводились комплексные работы по содержанию сооружения.
Отдельная задача - защита самого острова. Волны и течения постоянно воздействуют на его каменное основание. Первоначальные деревянные защитные конструкции со временем заменили бетонными стенами, а вокруг острова разместили массивные железобетонные блоки, предназначенные для ослабления ударов волн.
Колкский маяк имеет статус государственного памятника индустриального наследия. Под охраной находятся не только его исторические конструкции, но и характерный облик комплекса, включая каменные укрепления и элементы старого технического оборудования.
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При этом попасть сюда намного сложнее, чем к большинству других маяков Латвии. Остров не является обычной туристической достопримечательностью со свободным входом. Высадка требует предварительного согласования, а возможность добраться до него зависит от погоды и состояния моря. В отдельные годы для небольших групп организовывали специальные экскурсии с посещением башни.
Остров, на котором теперь хозяйничают птицы
С уходом смотрителей жизнь на острове не исчезла. Просто место людей заняли морские птицы. В теплое время года здесь гнездятся многочисленные птицы. Они занимают каменные укрепления, крыши и свободные участки территории. В окружающих водах встречаются тюлени. Поэтому остров представляет интерес не только для историков мореплавания, но и для любителей природы.
В 2024 году Колкский маяк отметил 140-летие. К юбилею на Колке организовали выставку, посвященную подводному наследию и кораблекрушениям у местных берегов.