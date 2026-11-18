К Латвии приближается циклон "Ума" - местами образуется снежный покров в несколько сантиметров
В Латвию идет циклон "Ума" который принесет похолодание, мокрый снег и местами настоящий снегопад. Уже в выходные может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров, а в начале следующей недели ночная температура опустится ниже нуля. Не исключено, что это будет означать начало метеорологической зимы.
В пятницу Литвы достигнет циклон "Ума", который принесет более холодный воздух и зимние осадки. Дождь все чаще будет сменяться снегом, а в начале следующей недели ночная температура в некоторых районах соседней страны опустится до -4 градусов. В пятницу циклон направится в сторону Латвии и Эстонии. Усилится западный ветер, а ночью на севере и северо-западе Латвии дождь уже будет перемежаться со снегом или мокрым снегом.
В пятницу ночью во многих районах Латвии ожидается дождь, а днем местами - снег и мокрый снег. Днем ветер сменится на западный и юго-западный, станет умеренно сильным, а на побережье его порывы достигнут 15-19 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, днем - +2...+6 градусов.
В выходные небо будет преимущественно облачным, на обширной территории страны продолжатся осадки - главным образом дождь, местами также снег и мокрый снег.
В субботу и воскресенье местами может образоваться снежный покров толщиной в несколько сантиметров, сообщают синоптики.
По мере поступления в Латвию более холодной воздушной массы ночи станут немного холоднее. Во многих центральных и восточных районах, а местами и на западе страны минимальная температура воздуха составит от -3 до 0 градусов. Поэтому автомобилистам следует учитывать, что дороги могут подмерзать и становиться скользкими.
Ветер сменится на северо-западный и западный и усилится. Особенно порывистым он будет преимущественно на морском побережье.
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В начале следующей недели в отдельных районах Латвии также возможны небольшие дожди или снег, а ночью температура местами может опуститься ниже нуля.
Не исключено, что уже на следующей неделе в Латвии начнется метеорологическая зима. Она наступает, когда среднесуточная температура воздуха как минимум пять дней подряд остается ниже нуля.