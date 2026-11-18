В пятницу Литвы достигнет циклон "Ума", который принесет более холодный воздух и зимние осадки. Дождь все чаще будет сменяться снегом, а в начале следующей недели ночная температура в некоторых районах соседней страны опустится до -4 градусов. В пятницу циклон направится в сторону Латвии и Эстонии. Усилится западный ветер, а ночью на севере и северо-западе Латвии дождь уже будет перемежаться со снегом или мокрым снегом.