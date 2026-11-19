Руководитель Администрации Курземского региона планирования Эвита Озолиня и руководитель Отдела планирования Ингуна Томсоне представили обобщенные инвестиционные потребности всех восьми самоуправлений Курземе на 2028–2034 годы. Их общий объем достигает 1,4 млрд евро, в том числе в Лиепае — 710,3 млн евро, в Вентспилсе — 353,1 млн евро, а в остальных шести краях Курземе вместе — почти 337 млн евро. Эти суммы отражают выявленные самоуправлениями потребности развития, а не уже выделенное финансирование.