В Курземе заявили, что региону требуется от Европы 1,4 млрд евро
Курземским самоуправлениям в следующем периоде планирования фондов Европейского союза с 2028 по 2034 год для инвестиций потребуется 1,4 миллиарда евро.
В Сабиле состоялось заседание Совета по развитию Курземского региона планирования, на котором руководители и представители самоуправлений обсудили подготовку к следующему периоду планирования фондов ЕС. Главное внимание было уделено выявленным инвестиционным потребностям самоуправлений Курземе, их продвижению в отраслевых министерствах и участию региона в определении приоритетов следующего периода.
Руководитель Администрации Курземского региона планирования Эвита Озолиня и руководитель Отдела планирования Ингуна Томсоне представили обобщенные инвестиционные потребности всех восьми самоуправлений Курземе на 2028–2034 годы. Их общий объем достигает 1,4 млрд евро, в том числе в Лиепае — 710,3 млн евро, в Вентспилсе — 353,1 млн евро, а в остальных шести краях Курземе вместе — почти 337 млн евро. Эти суммы отражают выявленные самоуправлениями потребности развития, а не уже выделенное финансирование.
Курземский регион планирования образуют восемь самоуправлений — государственные города Лиепая и Вентспилс, а также Южно-курземский край, Кулдигский край, Салдусский, Талсинский, Тукумсский и Вентспилсский.