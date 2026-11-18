Где сегодня можно посмотреть праздничный салют в честь 108-летия Латвии
Сегодня, 18 ноября, Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. Праздничные концерты, огни и торжества пройдут по всей стране, однако традиционный салют в этом году можно будет увидеть лишь в трех городах. Рассказываем, куда отправиться вечером и во сколько начнется фейерверк.
Огре - салют в 19:00
Одними из первых праздничные залпы увидят жители и гости Огре. В 19:00 фейерверк начнется возле здания Огрской краевой думы по адресу улица Бривибас, 33.
Жителям рекомендуют приходить заранее. С 18:30 до 19:10 территория непосредственно возле здания будет закрыта по соображениям безопасности, а с 18:50 до 19:10 ограничат движение транспорта на прилегающем участке улиц.
Вентспилс - салют под музыку в 19:10
В Вентспилсе празднование пройдет на Большой площади. Уже в 18:00 здесь начнется праздничный концерт, посвященный 108-летию Латвии и 90-летию композитора Раймонда Паулса.
В 19:10 небо над площадью озарит фейерверк, который будет сопровождаться попурри из известных произведений Раймонда Паулса. Таким образом, праздничный салют станет музыкальным завершением торжественного вечера.
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Юрмала - салют в 21:30
Самый поздний праздничный фейерверк запланирован в Юрмале. Он состоится в 21:30 возле Каугурского дома культуры по адресу улица Райня, 110.
Перед салютом, в 20:00, здесь начнется праздничный концерт с участием объединенного хора Юрмалы и солистов. Кроме того, вечером город украсит традиционная Дорога света - тысячи свечей протянутся от моста через Лиелупе до Кемери.
А что будет в Риге?
В столице традиционного вечернего фейерверка в этом году не будет. Вместо него жителей и гостей города приглашают на площадь Свободы, где в 20:10 начнется светозвуковое представление Dižkoku balsis. Его будут повторять до 23:00.
Кроме того, сегодня с 17:00 до 23:00 в Риге можно посетить фестиваль света Staro Rīga, который завершится именно в День независимости.