"Показы путинской пропаганды отменены": в Риме запретили проведение фестиваля российского кино
Кинотеатр Cinema Barberini в Риме отказался проводить показы фестиваля российского кино, запланированного на 21–23 ноября. Управляющая им компания Le Vele уведомила организаторов об отмене, сославшись на вопросы безопасности и новые сведения о причастности российских государственных структур к мероприятию.
В руководстве кинотеатра пояснили, что согласились сдать залы в аренду, рассчитывая на культурное мероприятие независимого организатора. О непосредственном участии российских государственных учреждений компания, по ее словам, узнала позднее. Кроме того, возникли вопросы о соответствии мероприятия санкционным ограничениям ЕС.
После общественных протестов владельцы площадки сочли возможные демонстрации и столкновения внутри кинотеатра или рядом с ним слишком большим риском. Компания подчеркнула, что ее приоритет – безопасность зрителей и сотрудников.
Фестиваль организовало Роскино при поддержке Министерства культуры России, российского посольства и "Русского дома" в Риме – представительства Россотрудничества. В программе значились фильмы "Чебурашка 2", "Ангелы Ладоги", "Цинга", "Финник 2" и "Авиатор" Егора Кончаловского. Планировались и встречи с создателями картин.
Отменить мероприятие ранее потребовала вице-президент Европарламента Пина Пичерно. Она обратилась к премьер-министру Италии Джордже Мелони и руководителям профильных министерств, назвав фестиваль попыткой нормализовать отношения с Россией на фоне продолжающейся войны против Украины.
"Рада сообщить, что показы путинской пропаганды, запланированные на ближайшие дни в кинотеатре Barberini, отменены", - написала Пичерно в сообщении на платформе X.
Она поблагодарила за это решение, в том числе, от имени украинцев, от имени "свободных и демократически настроенных россиян", а также тех, кто "сегодня, как и в прошлом, отказывается склониться перед военными преступниками".
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