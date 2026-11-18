На одной из важнейших улиц Риги сделают полосу для общественного транспорта
Для улучшения движения общественного транспорта в Риге в Дарзини планируется отказаться от кольцевой схемы движения, а на улице Латгалес (бывшая Маскавас) обустроить полосу для общественного транспорта.
Как сообщили в Рижской думе, анализ данных показал, что на остановке "Дарзиню 27-я линия" выходит в 3,5 раза больше пассажиров, чем садится. Жители предпочитают пройти пешком до 600 метров, чтобы не тратить дополнительные 12–14 минут на поездку по кругу.
Поэтому будет выдвинуто предложение отказаться от кольцевой схемы и организовать движение автобуса №18 в обоих направлениях по улицам Тайсна и Яньогу. Это позволит сократить время поездки до улицы Абелю с 15 минут до одной, а до улицы Яньогу – с 13 до трех минут.
В свою очередь, чтобы сократить задержки из-за пробок на участке от улицы Крустпилс до пересадочного узла "Кенгарагс", Rīgas satiksme предложило создать полосу для общественного транспорта на улице Латгалес. Ее планируется обустроить в следующем году.
Как сообщили в самоуправлении, Рижская дума совместно с Rīgas satiksme рассмотрела коллективное обращение жителей Дарзини о реорганизации общественного транспорта.
На основе анализа пассажиропотока уже внесены существенные изменения, облегчающие школьникам дорогу до учебных заведений, а также подготовлены предложения по дальнейшим улучшениям.
Данные Rīgas satiksme показывают значительный рост пассажирской активности. По сравнению с периодом до изменения маршрутной сети число уникальных э-талонов учащихся школ Кенгарагса, зарегистрированных на остановках в Дарзини, выросло более чем вдвое – со 112 до 271. Среднее число поездок школьников в рабочий день увеличилось со 116,8 до 140,7, или примерно на 20%. Активнее всего автобусом №18 пользуются ученики 1–9-х классов.
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По предложениям родителей и жителей отдельные утренние и дневные рейсы автобуса №18 по рабочим дням продлены до сквера Прушу. Это позволяет школьникам добираться до учебных заведений Кенгарагса.
На продленных рейсах в среднем за рабочий день зарегистрировано 146 школьных э-талонов, по которым совершается в среднем 33 поездки в день.
Чаще всего продленными рейсами пользуются ученики Рижской 72-й средней школы, Рижской литовской средней школы и Рижской 25-й средней школы.
Ранее маршрут автобуса №18 в Риге изменили, увеличив частоту движения, но сократив его до Кенгарагса.
В результате автобус №18 стал подвозить пассажиров к пересадочному узлу "Кенгарагс". Теперь он курсирует ежедневно с интервалом 12–15 минут вместо прежних 35–45 минут по рабочим дням и 60 минут по выходным.
На пересадочном узле "Кенгарагс" можно пересесть на трамваи и троллейбусы, которые по рабочим дням будут отправляться в сторону центра каждые две–пять минут.
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Жители Дарзини выступили против этих изменений, потребовав восстановить прямое сообщение общественным транспортом между Дарзини и центром города.