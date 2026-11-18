Поэтому будет выдвинуто предложение отказаться от кольцевой схемы и организовать движение автобуса №18 в обоих направлениях по улицам Тайсна и Яньогу. Это позволит сократить время поездки до улицы Абелю с 15 минут до одной, а до улицы Яньогу – с 13 до трех минут.