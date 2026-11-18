По словам Руфо, в Украине действует координационная структура, которая сотрудничает с официальным французским военным представительством. Она организует отдельные занятия для украинских военнослужащих и обслуживание техники. Численность задействованного персонала, как подчеркнула министр, очень ограничена, а задания выполняются эпизодически и далеко от линии фронта.