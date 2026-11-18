Франция объяснила, что ее военнослужащие делают в Украине
Французские военнослужащие выполняют в Украине учебные и технические задачи. Об этом заявила министр-делегат при Министерстве вооруженных сил Франции Алис Руфо. Она назвала "абсурдными" обвинения главы МИД России Сергея Лаврова в непосредственном участии французских военных в войне.
По словам Руфо, в Украине действует координационная структура, которая сотрудничает с официальным французским военным представительством. Она организует отдельные занятия для украинских военнослужащих и обслуживание техники. Численность задействованного персонала, как подчеркнула министр, очень ограничена, а задания выполняются эпизодически и далеко от линии фронта.
О присутствии французских военных ранее сообщила радиостанция RFI. По ее сведениям, миссия под названием Volia действует как минимум с лета 2026 года. Небольшие группы специалистов обучают украинских военнослужащих и помогают обслуживать оборудование.
После этого Лавров заявил, что Москва выразила Парижу обеспокоенность. Выступая на пресс-конференции в Маниле, он охарактеризовал присутствие французских военных как "непосредственное участие в войне".
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро также подтвердил, что французские специалисты помогают украинской армии с обучением и техническим обслуживанием. Он заявил, что Франция продолжает поддерживать Украину и не намерена становиться стороной боевых действий. По его словам, работы проводятся далеко от фронта с участием небольшого числа сотрудников.