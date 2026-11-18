"Деньги на ветер": экономист объяснил, почему Латвии не следует продлевать снижение акциза на топливо
Снижение акциза на топливо дает водителям лишь несколько центов экономии на литре, но лишает государство денег, которые можно было бы направить на медицину и образование. Экономист Гунтарс Витолс считает, что продлевать эту льготу не следует.
Экономист и депутат 15-го Сейма Гунтарс Витолс считает, что временные налоговые послабления не решают проблему высоких цен на топливо и могут оказаться неразумным использованием государственных средств. По мнению Витолса, подобные решения нередко принимаются под воздействием политического давления и популизма, когда политики стремятся соответствовать ожиданиям общества, забывая о финансовых приоритетах государства.
Экономист считает, что снижение акциза в значительной степени было связано с предвыборной обстановкой, а не с прагматичными экономическими расчетами. В качестве примера он привел Испанию, где налоги на топливо значительно ниже, однако положение государственных финансов остается сложным, а впереди страну ждут новые выборы. "Подобные решения обусловлены политическим давлением, на которое политики отвечают популизмом. Они раздают чужие деньги, забывая о приоритетах государства", - заявил Витолс.
Он подчеркнул, что Латвия не может существенно влиять на мировые цены на энергоносители с помощью небольших налоговых скидок. От колебаний на международных энергетических рынках зависят все европейские страны, поэтому даже снижение налоговой нагрузки на несколько центов за литр не способно принципиально изменить ситуацию для потребителей.
Ведущий программы обратил внимание на то, что цены на топливо пока не снижаются, а разрешение кризиса еще не очевидно. При этом государственный бюджет на следующий год необходимо готовить уже сейчас. Он поинтересовался, следует ли заранее предусмотреть средства на непредвиденные обстоятельства или автоматически продлить действующую налоговую льготу - например, на полгода или на весь следующий год.
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Позиция Витолса по этому вопросу однозначна: продлевать снижение акциза не нужно.
"Моя позиция однозначна: его не следует продлевать. Конечно, посмотрим, что думают коллеги, но это вертолетные деньги. Это просто выбрасывание денег на ветер", - ответил экономист.
Он пояснил, что реальная выгода для автомобилистов слишком мала, чтобы оправдать выпадающие доходы государственного бюджета. "Польза для людей очень небольшая. Это всего несколько центов на литр. Когда цена на топливо колеблется от полутора до 2,20 евро, мы этого фактически не чувствуем", - отметил Витолс.
По его словам, необходимо учитывать, что стоимость топлива в Латвии в значительной степени определяется событиями на мировых рынках энергоресурсов. Ни одна европейская страна не может полностью оградить своих жителей от подобных колебаний с помощью небольших налоговых послаблений.
При этом снижение акциза создает дополнительные проблемы для государственного бюджета: недополученные средства уже нельзя использовать для финансирования других важных направлений. Витолс считает, что эти деньги гораздо разумнее направить на здравоохранение, оплату труда работников образования и другие общественные потребности.
"Мы пытаемся дать небольшие скидки, создавая дефицит где-то в другом месте. А на эти деньги мы могли бы лечить людей или направить их на зарплаты в сфере образования. На мой взгляд, это безответственная политика. Это фискально неправильный подход", - подчеркнул экономист.