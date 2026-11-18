Ведущий программы обратил внимание на то, что цены на топливо пока не снижаются, а разрешение кризиса еще не очевидно. При этом государственный бюджет на следующий год необходимо готовить уже сейчас. Он поинтересовался, следует ли заранее предусмотреть средства на непредвиденные обстоятельства или автоматически продлить действующую налоговую льготу - например, на полгода или на весь следующий год.