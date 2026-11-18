Польские СМИ: Россия готовила кровавую провокацию с многочисленными жертвами, предупреждение получала и Латвия
Российские спецслужбы предположительно готовили масштабную диверсию на границе с Польшей, которая могла привести к многочисленным жертвам. Ответственность за нападение планировалось возложить на Украину, сообщает польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на высокопоставленные источники в силовых структурах. Предупреждения о возможной провокации, по данным издания, получили также спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии.
Как пишет Rzeczpospolita, операция планировалась на конец октября или начало ноября 2026 года вблизи польской границы с Калининградской областью России. Сценарий предусматривал возможное пересечение границы и инсценировку нападения на объект, расположенный на российской территории.
По информации источников издания, речь шла об операции под "чужим флагом", при которой настоящие организаторы скрывают свою причастность и создают видимость того, что нападение совершила другая сторона. В данном случае виновной хотели представить Украину.
Один из собеседников газеты сообщил, что российская сторона рассчитывала на большое количество жертв.
Предупреждение получили и страны Балтии
Как утверждает Rzeczpospolita, информация о готовящейся диверсии поступила польским властям от спецслужб государств-партнеров. При этом на вероятность подобной провокации указывали и аналитики польских разведывательных ведомств.
Аналогичные предупреждения, по сведениям газеты, получили спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии.
Источники издания не исключают, что для проведения операции могли использовать граждан Украины, проживающих в Польше, либо людей, прибывших из других государств. Их могли представить участниками нападения, чтобы создать доказательства якобы украинского следа.
В связи с угрозой польские власти усилили охрану границы с Калининградской областью. В приграничные районы направили дополнительных полицейских и сотрудников Агентства внутренней безопасности. В Варминьско-Мазурском воеводстве также были задействованы подразделения специального назначения польской армии.
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Провокацию сравнили с событиями перед Второй мировой войной
Один из источников Rzeczpospolita сравнил предполагаемый российский план с Гливицкой провокацией 31 августа 1939 года. Тогда нацистские спецслужбы организовали нападение на немецкую радиостанцию в Гливице, выдав участников операции за поляков. Инцидент использовался германской пропагандой для оправдания вторжения в Польшу, начавшегося на следующий день.
По словам собеседника польской газеты, в предполагаемом российском сценарии люди, пересекшие границу, могли быть убиты, а обнаруженные при них документы или другие предметы должны были указывать на их связь с Украиной.
Предполагаемой целью операции было ослабление поддержки Киева, прежде всего прекращение или сокращение военной помощи Украине.
Польские власти подтвердили серьезность угрозы
Еще 3 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о подозрительной активности на границе с Россией. По его словам, пограничники заметили ночью людей с фонарями, после чего польские службы оперативно мобилизовали необходимые силы и предотвратили провокацию.
Министр, координирующий работу польских спецслужб, Томаш Семоняк также подтвердил, что угроза оценивалась как реальная. Именно поэтому, по его словам, власти приняли масштабные меры безопасности.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично предупреждал Россию о недопустимости подобных действий. Он также напоминал о Гливицкой провокации 1939 года.