Один из депутатов "Объединенного списка" вчера не поддержал правительство Кулбергса! Как же так?
Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объяснил, почему один из депутатов его партии, Петерис Димантс, во вторник вечером не проголосовал за утверждение правительства.
Депутат Сейма от фракции "Объединенный список" (AS) Петерис Димантс во вторник не смог принять участие в голосовании за утверждение нового правительства из-за сбоя системы электронного голосования. Об этом в социальных сетях рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс (AS).
По словам Кулбергса, новая система голосования дважды переставала работать, а Димантсу так и не удалось нажать кнопку "за". Политик с иронией предположил, что проблема могла быть связана с большими пальцами депутата, который занимается сельским хозяйством.
"У него большие пальцы фермера, земледельца", - пошутил премьер-министр.
Как сообщалось, во вторник большинство депутатов Сейма утвердило новое правительство Кулбергса. Однако уже при первом серьезном голосовании в небольшом большинстве из 51 голоса, которым располагали "Объединенный список" и Национальное объединение (NA), не хватило одного голоса. Поддержку правительству обеспечила часть депутатов фракции "Латвия на первом месте" (LPV).
За правительство Кулбергса проголосовали 57 депутатов, против выступили 34 парламентария.
В правящую коалицию вошли AS и NA, которые вместе располагают минимальным большинством в 51 голос в Сейме. Частичную поддержку такому правительству также пообещал лидер LPV Айнарс Шлесерс, чья фракция насчитывает 17 депутатов.
Помимо депутатов AS и NA, за новое правительство проголосовали семь представителей LPV: сам Шлесерс, Эдмунд Зивтиньш, Рамона Петравича, Эдуард Зивтиньш, Айварс Крапс, Регина Лочмеле и Дана Шлесере.
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Против высказались депутаты "Нового Единства", "Прогрессивных" и объединения "Суверенная власть / Союз младолатышей" (SV/AJ). Кроме того, против проголосовали пять представителей LPV: Александр Барташевич, Ольга Петкевич, Виктория Плешкане, Екатерина Иванова и Алексей Макеевич.
Еще пять депутатов в голосовании не участвовали. Это представительницы LPV Майя Арманева и Евгения Шафранек, депутаты SV/AJ Наталья Аболa и Эдгар Дарзниекс, а также Петерис Димантс от AS.
Ранее Otkrito сообщал, что депутат от LPV Линда Лиепиня в своем аккаунте в Facebook политик опубликовала эмоциональное заявление, изобилующее яркими эпитетами. В нем она извинилась перед лидером своей партии Айнаром Шлесерсом за непослушание и резко раскритиковала состав будущего Кабинета министров.