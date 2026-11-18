Еще одна страна ЕС практически полностью прекратила выдавать визы россиянам
Визовые центры Словении в России прекратили принимать документы на учебные и большинство рабочих виз. Туристические поездки также не вошли в перечень целей, по которым продолжается прием заявлений. Об изменениях сообщила компания VFS Global, принимающая документы от имени словенского посольства.
Возможность подать заявление сохранилась для посещения родственников, являющихся гражданами Евросоюза, а также для работников международных перевозок – моряков, водителей грузовиков и пилотов. Деловые поездки и участие в конференциях требуют предварительного согласования с посольством. Из оснований для получения долгосрочной национальной визы D в опубликованном перечне осталось воссоединение семьи с гражданами ЕС.
Проект помощи россиянам за рубежом "Ковчег" сообщил, что участники его чата в Словении сталкивались с отказами в визах для посещения родственников еще в октябре. Публичного объявления о подобных ограничениях тогда не было. Новые условия также исключают из списка принимаемых заявлений поездки к родственникам, у которых нет гражданства ЕС.
По данным проекта, в ответе одному из заявителей VFS Global сослалась на решение посольства Словении и уточнила, что ограничения распространяются на подачу документов на территории России. Срок их действия назван не был.