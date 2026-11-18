Проект помощи россиянам за рубежом "Ковчег" сообщил, что участники его чата в Словении сталкивались с отказами в визах для посещения родственников еще в октябре. Публичного объявления о подобных ограничениях тогда не было. Новые условия также исключают из списка принимаемых заявлений поездки к родственникам, у которых нет гражданства ЕС.