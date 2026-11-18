Латыши все чаще переезжают в Эстонию - за 10 лет их число выросло на 71%
За десять лет число граждан Латвии, живущих в Эстонии, выросло на 71%. Латыши все чаще переезжают к северным соседям, учатся в эстонских вузах и путешествуют по стране.
По состоянию на начало этого года в Эстонии проживали 5422 гражданина Латвии: 3046 мужчин и 2376 женщин, из которых 4272 являются латышами по национальности. По численности среди населения Эстонии граждане Латвии занимают четвертое место после граждан Эстонии, России, Украины и обладателей "серых паспортов". За последние десять лет число граждан Латвии в Эстонии выросло на 71% — с 3179 в 2017 году до 5422 в 2026 году.
В 2025 году из Латвии в Эстонию переехали 330 человек, а в обратном направлении — 413. Среди стран исхода иммиграции Латвия занимает шестое место. Основной приток иммигрантов идет из Украины и Финляндии; больше, чем из Латвии, в Эстонию приезжает также из Германии, России и Великобритании. По числу эмигрантов из Эстонии Латвия находится на пятом месте, ее опережают Украина, Финляндия, Россия и Германия.
По данным переписи населения 2021 года, в Эстонии на латышском языке как на родном говорили 2510 человек, и еще 3970 владели им как иностранным.
В Эстонии насчитывается 539 супружеских пар, в которых один из супругов — гражданин Латвии, а другой — гражданин Эстонии. В прошлом году было заключено 34 таких брака.
Среди самых популярных в Эстонии латышских имен выделяется Янис — латышский аналог эстонского имени Яан, который в самой Латвии входит в сотню наиболее популярных мужских имен уже более ста лет. На начало этого года в Эстонии имя Янис носили 89 мужчин, по популярности оно занимает 732-е место.
Читайте продолжение после рекламы
Студенты с гражданством Латвии образуют шестую по численности группу среди всех иностранных студентов в вузах Эстонии. Если в 2015/16 учебном году здесь обучались 130 латвийских студентов, то в 2025/26 учебном году их число достигло 185. Таким образом, за десять лет их количество выросло более чем на 40%. Среди студентов из Латвии 60% составляют мужчины и 40% — женщины. В 2025/26 учебном году они обучались на всех ступенях высшего образования: 54% — в бакалавриате или на программах прикладного высшего образования, 30% — в магистратуре и 16% — в докторантуре.
В 2025/26 учебном году самым популярным направлением среди студентов из Латвии были искусства — их изучали 30% студентов. Специальности, связанные с искусством, лидировали и десять лет назад (32%). На втором месте по популярности в прошлом учебном году находились физические и естественные науки (14%), а на третьем — бизнес и администрирование (12%).
В прошлом году в эстонских гостиницах и других предприятиях по размещению останавливались более 280 700 жителей Латвии, что на 12% больше по сравнению с 2024 годом. Общее число ночевок латвийских гостей превысило 428 400, а средняя продолжительность пребывания составила 1,5 ночи.
В 2025 году туристы из Латвии составили 14% от всех иностранных туристов, останавливавшихся в Эстонии. Рост интереса к стране очевиден: десять лет назад их доля была всего 7%. В 2025 году латвийские туристы чаще всего останавливались в Пярну (93 900 человек, +10% за год) и Таллине (90 600 человек, +19%). Далее по популярности следовали Тарту (32 600, +12%) и Саареский уезд (17 500, +13%).
Читайте продолжение после рекламы
По сравнению с 2015 годом, в 2025 году эстонские предприятия по размещению посетили более чем в два раза больше туристов из Латвии, а по сравнению с допандемийным 2019 годом — на 54% больше. Во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах число латвийских туристов в Эстонии сократилось почти вдвое, но уже в 2022 году снова выросло более чем в два раза.
Согласно данным туристического исследования, в 2025 году жители Эстонии совершили 1,5 млн зарубежных поездок с ночевкой, из них 153 400 — в Латвию. В прошлом году число таких поездок в Латвию сократилось на 6% по сравнению с предыдущим годом и на одну пятую по сравнению с 2019 годом.