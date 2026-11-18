Студенты с гражданством Латвии образуют шестую по численности группу среди всех иностранных студентов в вузах Эстонии. Если в 2015/16 учебном году здесь обучались 130 латвийских студентов, то в 2025/26 учебном году их число достигло 185. Таким образом, за десять лет их количество выросло более чем на 40%. Среди студентов из Латвии 60% составляют мужчины и 40% — женщины. В 2025/26 учебном году они обучались на всех ступенях высшего образования: 54% — в бакалавриате или на программах прикладного высшего образования, 30% — в магистратуре и 16% — в докторантуре.