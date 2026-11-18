Он также подчеркнул особую ответственность правительства и лично свою как главы кабмина. "Вы доверили нам принимать решения от вашего имени и от имени всей страны. Это доверие - огромный подарок. И вместе с ним приходит ответственность. Мы не можем требовать ответственности от общества, если сами не готовы ее на себя взять. Не можем рассчитывать на доверие, если не заслуживаем его. Я помню об этом каждый день", - отметил премьер-министр.