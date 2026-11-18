108-я годовщина провозглашения Латвийской Республики
18 ноября 2026 года Латвия отмечает 108-ю годовщину провозглашения независимости. В честь государственного праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия, ...
"Наша Латвия вечна": президент и премьер обратились к жителям в День провозглашения Латвийской Республики
В День провозглашения Латвийской Республики президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Андрис Кулбергс обратились к жителям страны. Оба политика сделали особый акцент на свободе, смелости и личной ответственности каждого человека.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич, поздравляя жителей страны с 108-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики, подчеркнул значение свободы, смелости и ответственности. Он напомнил, что судьба государства находится в руках самих людей.
В коротком поздравлении, распространенном Медиацентром канцелярии президента, Ринкевич отметил, что будущее страны зависит от выбора ее жителей. "Смелость - это свобода. Свобода - это ответственность. Наш выбор - наша свобода. В наших собственных руках и нашей смелости находится наше государство. Наш выбор - Латвия. Наша Латвия вечна", - говорится в поздравлении президента.
К теме ответственности в своем праздничном обращении обратился и премьер-министр Андрис Кулбергс (Объединенный список).
"В эти дни я много думаю об ответственности. Ответственность - это не только громкие слова и исторические моменты. Она начинается с мелочей. Честны ли мы, когда никто не смотрит? Держим ли данное слово? Способны ли признать ошибку? Именно в повседневных решениях лучше всего проявляются человеческие ценности", - заявил политик.
"То, что мы делаем и как относимся к другим, влияет не только на нас самих. Это влияет на всех. Все вместе мы настолько сильны, насколько сильна ответственность каждого из нас", - продолжил Кулбергс.
Он также подчеркнул особую ответственность правительства и лично свою как главы кабмина. "Вы доверили нам принимать решения от вашего имени и от имени всей страны. Это доверие - огромный подарок. И вместе с ним приходит ответственность. Мы не можем требовать ответственности от общества, если сами не готовы ее на себя взять. Не можем рассчитывать на доверие, если не заслуживаем его. Я помню об этом каждый день", - отметил премьер-министр.
Читайте продолжение после рекламы
В завершение Кулбергс пожелал жителям смелости для принятия трудных решений, мудрости, чтобы отличать главное от второстепенного, и сил оставаться верными своим ценностям. "Латвия - наша общая ответственность и наша общая гордость", - добавил премьер.