Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:14
В праздничный день будет пасмурно, местами пройдет дождь
В годовщину провозглашения Латвийской Республики ожидается облачная погода, а во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
С утра осадки вероятны местами на востоке страны, а после обеда - уже на большей части территории. Ветер - юго-восточный, восточный от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от +2 до +5 градусов.
В Риге прогнозируется пасмурная погода, во второй половине дня также ожидается дождь. Ветер - слабый юго-восточный, восточный, столбики термометров не поднимутся выше отметки +4...+5 градусов.