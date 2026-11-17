Кулбергс: "Я хочу, чтобы мы оставили Латвию самым лучшим местом для наших детей"
Новое правительство Латвии намерено не просто сокращать бюрократию и государственные расходы, но и добиваться реального экономического роста. Премьер-министр Андрис Кулбергс рассказал, какие перемены ждут страну и почему для их реализации он сделал ставку на специалистов из бизнеса.
После утверждения нового правительства Сеймом во вторник, 17 ноября, Андрис Кулбергс заявил журналистам, что одной из главных задач его кабинета станет стимулирование экономики. По словам премьера, для этого недостаточно бороться с бюрократией и неэффективным расходованием государственных средств - необходимо создавать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.
Глава правительства подчеркнул, что при формировании команды стремился объединить опыт политиков и профессионалов, хорошо знакомых с работой конкретных отраслей. Особенно это касается министерств, где для проведения реформ необходимы практические знания и опыт управления.
Экономика и транспорт
В качестве примера Кулбергс привел нового министра экономики Эдгара Штелмахерса, который ранее работал в частном бизнесе, занимался производством и экспортом. По мнению премьера, такой опыт поможет принимать решения, направленные на экономический рост.
Говоря о новом министре сообщения Кришсе Липшансе, Кулбергс отметил его знания о проекте Rail Baltica и особенностях транспортной отрасли. Премьер считает, что руководитель этого ведомства должен разбираться не только в финансовых расчетах, но и в практических вопросах развития транспорта, логистики и мобильности.
Что изменится в управлении государственными финансами?
Отдельное внимание премьер уделил работе Министерства финансов, которое возглавил бывший главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
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По словам Кулбергса, Латвии необходим новый подход к управлению государственными финансами с использованием опыта частного сектора. Премьер вновь выступил за создание открытого и понятного для общества государственного бюджета.
Предполагается, что бюджет должен быть доступен в цифровом формате, а информация о государственных доходах и расходах - представлена на основе конкретных данных. Это позволит сделать управление государственными финансами более прозрачным и понятным жителям.
Оборона и привлечение инвестиций
Говоря о безопасности, Кулбергс подчеркнул значение военного опыта министра обороны Райвиса Мелниса, который сохранил свой пост в новом правительстве.
По словам премьера, Латвии необходимо развивать современную оборонную политику, уделяя внимание не только укреплению вооруженных сил, но и развитию собственной военной промышленности и производству оборонных технологий.
Еще одним направлением работы станет привлечение иностранных инвестиций. Кулбергс выразил надежду, что латвийская дипломатическая служба будет активнее участвовать в поиске инвесторов, развитии экономических связей и привлечении капитала в страну.
Семьи, дети и демография
Премьер также обратил внимание на сотрудничество с Национальным объединением, которое вместе с "Объединенным списком" сформировало новую правящую коалицию.
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Кулбергс подчеркнул, что обе политические силы придерживаются схожих взглядов на семейную политику, демографию и благополучие детей. По его словам, решения правительства должны быть ориентированы не только на ближайшие годы, но и на долгосрочное будущее Латвии.
"Я хочу, чтобы речь шла не о следующих выборах. Я хочу, чтобы речь шла о нашем будущем, о наших детях, чтобы мы оставили Латвию лучшей, более безопасной страной, самым лучшим местом для наших детей", - заявил премьер-министр.
Новое правительство уже утверждено
Напомним, во вторник, 17 ноября, Сейм утвердил новое правительство Андриса Кулбергса. За его состав проголосовали 57 депутатов, против - 34. Правящую коалицию сформировали "Объединенный список" и Национальное объединение, которые вместе располагают 51 мандатом в парламенте.
В новом кабинете министров наряду с представителями политических партий работают и беспартийные специалисты, в том числе выходцы из банковской сферы, бизнеса и дипломатической службы.