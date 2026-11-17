После утверждения нового правительства Сеймом во вторник, 17 ноября, Андрис Кулбергс заявил журналистам, что одной из главных задач его кабинета станет стимулирование экономики. По словам премьера, для этого недостаточно бороться с бюрократией и неэффективным расходованием государственных средств - необходимо создавать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.