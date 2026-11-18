Политолог считает, что при поиске бюджетной экономии власти не должны автоматически обращаться к наиболее уязвимым категориям населения. "Когда речь заходит о сокращении расходов, у людей часто сразу возникают идеи: вот пенсии, давайте их урежем, или социальные пособия. Но такое сокращение социальных расходов было бы прежде всего политически недальновидным. И это было бы неправильно, потому что люди, получающие эти пособия, и без того живут небогато. Куда уж хуже?" - отметил Икстенс.