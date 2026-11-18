"В строительстве полный беспредел": политолог призвал искать деньги в госзакупках, а не забирать их у пенсионеров
В эфире программы "Nedēļa. Post Scriptum" на TV24 политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс порассуждал о том, где государству следует искать возможности для сокращения расходов и какие вопросы действительно волнуют жителей Латвии.
По словам Икстенса, для общества первостепенное значение имеют развитие экономики, безопасность, здравоохранение и рост стоимости жизни. Важны также государственный долг и расходы на его обслуживание, однако эти вопросы нельзя ставить выше повседневных проблем людей.
Политолог считает, что при поиске бюджетной экономии власти не должны автоматически обращаться к наиболее уязвимым категориям населения. "Когда речь заходит о сокращении расходов, у людей часто сразу возникают идеи: вот пенсии, давайте их урежем, или социальные пособия. Но такое сокращение социальных расходов было бы прежде всего политически недальновидным. И это было бы неправильно, потому что люди, получающие эти пособия, и без того живут небогато. Куда уж хуже?" - отметил Икстенс.
Вместо этого он предлагает обратить внимание на гораздо более значительные статьи государственных расходов. По его мнению, искать экономию следует не столько в компенсациях депутатам, сколько в системе публичных закупок.
"Я бы искал деньги там, где они действительно есть, а они есть в закупках. Весь государственный сектор тратит на закупки примерно 5,5-6 миллиардов евро в год", - подчеркнул профессор.
По мнению эксперта, необходимо систематически анализировать средние цены, по которым государственные учреждения приобретают товары, услуги и заказывают работы. Например, следует сравнивать, сколько государству обходится строительство одного квадратного метра здания или приобретение определенного программного обеспечения.
Такой подход позволил бы достаточно быстро обнаруживать случаи, когда за товары и услуги платят неоправданно много. Икстенс не исключает, что за некоторыми подобными ситуациями могут скрываться и коррупционные схемы.
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Особенно пристального внимания, по его мнению, заслуживают строительные закупки. Политолог считает, что именно в этой отрасли проблема завышенных цен приобрела особенно серьезный характер.
"То, что происходит в строительстве, - это полный беспредел. Там выставляют совершенно фантастические цены, которые строители потом могут снизить даже наполовину", - заявил Икстенс.
При этом проблема заключается не только в первоначально завышенной стоимости проектов. Профессор обратил внимание и на распространенность зарплат в конвертах в строительной отрасли.
Это означает, что даже когда государство вкладывает значительные средства в строительные проекты, оно не обязательно получает соответствующую отдачу в виде налоговых поступлений. Часть денег фактически выпадает из легальной экономики. "Мы знаем, что зарплаты в конвертах очень распространены в строительстве. Это как раз одна из тех отраслей, куда вкладываются деньги, но обратно в виде налогов государство получает недостаточно", - объяснил политолог.
Поэтому, считает Икстенс, прежде чем направлять в строительство еще больше бюджетных средств, необходимо навести в этой сфере порядок и обеспечить более строгий контроль. "Пока строительная отрасль не очищена, с ней нужно работать максимально жестко", - заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что Андрис Кулбергс пообещал, что "затягивание поясов" начнется с расходов политиков и государственного управления. Он планирует сократить расходы на госуправление, уменьшить бюрократическую нагрузку на жителей и предприятия, а также ускорить работу государственных учреждений и сделать их решения более понятными. Государственные расходы будут пересмотрены, а средства направлены в сферы, где они принесут наибольшую пользу обществу.