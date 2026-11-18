В России не могут защититься от украинских дронов и заговорили о радикальных мерах против Киева и Зеленского
Россия якобы готова отказаться от негласного запрета на устранение Владимира Зеленского и высшего военного руководства Украины. РосСМИ связывают это с украинскими ударами по портам, предприятиям и стратегической инфраструктуре.
По утверждению российских СМИ, такое решение было принято на закрытом заседании Совета безопасности РФ после серии украинских ударов по российской инфраструктуре. При этом в Москве, судя по публикации, все меньше рассчитывают добиться капитуляции Украины путем переговоров.
О предполагаемом изменении позиции российских властей сообщает газета "Московский комсомолец", ссылаясь на свои источники. По ее информации, на закрытом заседании Совета безопасности представители силовых структур потребовали разрешения на физическое уничтожение высшего военно-политического руководства Украины.
Одной из главных причин такого требования якобы стали продолжающиеся украинские атаки на Ленинградскую область. Особое раздражение Москвы, как утверждает издание, вызвали удары по экспортной инфраструктуре на Балтийском море и стратегически важному порту Усть-Луга.
В публикации также говорится, что российские силовики считают прежнюю стратегию "пассивной обороны" бесперспективной. По утверждению источников газеты, даже выделяемое финансирование не позволяет надежно защитить объекты в Ленинградской области и других российских регионах от украинских беспилотников.
При этом российские атаки на украинские мосты и энергетическую инфраструктуру, как признают авторы публикации, не смогли остановить ответные удары по российским предприятиям.
В качестве еще одного аргумента за радикальное изменение подхода представители силовых структур якобы назвали невозможность договориться с нынешним украинским руководством на условиях, предполагающих капитуляцию Киева.
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"Московский комсомолец" утверждает, что участники закрытого заседания пришли к выводу о необходимости "радикально решить" вопрос украинского руководства. Однако независимого подтверждения информации о принятом решении и его содержании нет. Речь идет об утверждениях российского издания со ссылкой на неназванные источники.
Заседание прошло перед атакой на Крымский мост
По информации газеты, закрытое заседание Совета безопасности состоялось еще до масштабной украинской атаки на Крымский мост - один из важнейших символических и логистических объектов, связанных с российской оккупацией Крыма.
Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и компания по производству вооружений Fire Point.
Если повреждения существенно ограничат движение по мосту, это может серьезно осложнить военную логистику российских войск в оккупированном Крыму, а также экономические поставки на полуостров.
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Таким образом, сообщения о якобы изменившейся позиции российского руководства появились на фоне продолжающегося противостояния, в котором украинские удары по российской инфраструктуре становятся все более болезненной проблемой для Москвы.