По утверждению российских СМИ, такое решение было принято на закрытом заседании Совета безопасности РФ после серии украинских ударов по российской инфраструктуре. При этом в Москве, судя по публикации, все меньше рассчитывают добиться капитуляции Украины путем переговоров.