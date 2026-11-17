Кулбергс объявляет, кому первым придется "затянуть пояса"
"Затягивание поясов начнется с нас самих - с расходов политиков и государственного управления", - заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список") в выступлении в Сейме перед голосованием о доверии новому правительству.
Он назвал главными приоритетами нового Кабинета министров безопасность Латвии, ускорение экономического роста, финансовую дисциплину и повышение эффективности государственного управления.
Кулбергс пообещал сократить расходы на госуправление, уменьшить бюрократическую нагрузку на жителей и предприятия, а также ускорить работу государственных учреждений и сделать их решения более понятными. Государственные расходы будут пересмотрены, а средства направлены в сферы, где они принесут наибольшую пользу обществу.
"Затягивание поясов начнется с нас самих - с расходов политиков и госуправления", - подчеркнул Кулбергс. По его словам, у каждого министра будут конкретные цели, задачи и сроки их выполнения.
Говоря о финансовом положении страны, он отметил, что в ближайшие годы дефицит бюджета будет ежегодно превышать 3% валового внутреннего продукта (ВВП), поэтому свободных средств для новых инициатив нет. "Поэтому мы тщательно пересмотрим расходы и целенаправленно направим средства на приоритеты", - заявил кандидат на должность главы правительства.
Он подчеркнул, что заимствования для развития оправданны, если эффективность вложений тщательно оценена. Однако финансирование повседневных расходов за счет новых займов означает перенос нынешних обязательств на будущее.
В то же время Кулбергс признал, что одной экономией зажиточную Латвию не построить. Предпринимателям необходимы четкие правила, предсказуемые действия государства и своевременные решения. "Инвестиционные проекты не должны годами застревать в согласованиях", - подчеркнул он.
Среди принципов работы правительства Кулбергс также назвал укрепление латвийской государственности, латышского языка и культуры, борьбу с коррупцией и расточительством, защиту прав человека, поддержку семей, повышение рождаемости и содействие возвращению жителей Латвии на родину.
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Как сообщалось, новое правительство сформируют "Объединенный список" и Национальное объединение. Коалиция располагает минимальным большинством в Сейме - 51 голосом. Поддержать кабинет обещал также Айнарс Шлесерс, партия которого "Латвия на первом месте" имеет в парламенте 17 депутатов, однако не все они проголосуют за правительство.
Помимо политически делегированных министров, в кабинет войдут несколько беспартийных специалистов. Во вторник утром Кулбергс представил на пресс-конференции состав будущего правительства. Переговоры о создании должностей вице-премьеров продолжаются, однако во вторник они утверждаться не будут.