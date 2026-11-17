Кулбергс пообещал сократить расходы на госуправление, уменьшить бюрократическую нагрузку на жителей и предприятия, а также ускорить работу государственных учреждений и сделать их решения более понятными. Государственные расходы будут пересмотрены, а средства направлены в сферы, где они принесут наибольшую пользу обществу.