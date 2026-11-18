Днем электричества слишком много, вечером не хватает: энергетическая ловушка Балтии
Летом электричества в Балтии может оказаться столько, что его цена будет падать до нуля и даже становиться отрицательной. Но вечерами и в холодные безветренные дни регион рискует столкнуться с нехваткой энергии. Почему солнечные панели не спасают от энергетического дефицита?
В масштабах Балтии различные технологии производства электроэнергии как дополняют, так и конкурируют друг с другом. В периоды снижения уровня воды и сокращения производства на Даугавских гидроэлектростанциях (ГЭС) ветровые и солнечные электростанции в соседних странах, особенно в Литве, помогают компенсировать недостаток электричества, сообщает Diena.
"Однако в середине дня, когда солнце светит наиболее интенсивно, солнечная энергия начинает "поглощать" саму себя - это означает, что все солнечные электростанции в одном регионе одновременно работают на полную мощность, и на рынке образуется избыток произведенной электроэнергии, что снижает цену до нуля или даже отрицательных значений", - говорит руководитель отдела управления портфелем и рыночных исследований энергетической компании Enefit Роман Тюрин.
В странах Балтии наблюдается неравномерность производственных мощностей и их доступности, что, помимо прочего, значительно осложняет долгосрочное планирование энергетической системы Балтийского региона, поскольку необходимо прогнозировать и балансировать производство и потребление не только на ближайшие часы или годы, но и в пяти-, десяти- и даже 25-летней перспективе, отмечает Latvenergo. Это особенно сложно в условиях роста доли возобновляемой энергии и, следовательно, все большей зависимости объемов производства от погодных условий. По мнению Latvenergo, неравномерность производства напрямую влияет на динамику и предсказуемость цен. Если местное производство не может покрыть спрос, возрастает зависимость от импорта и имеющихся межсетевых мощностей. В свою очередь в периоды, когда производство превышает потребление, ограничения в сети могут препятствовать передаче электричества на те рынки, которые в ней нуждаются.
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В настоящее время страны Балтии имеют межсетевые соединения с Финляндией (Est-Link), Швецией (NordBalt) и Польшей (LitPol). Таким образом, на цены электричества в Латвии влияют производство в упомянутых странах и импорт электроэнергии, а не только сами латвийские электростанции. Тюрин отмечает, что планы развития электроэнергетики по-прежнему разрабатываются отдельно в каждой стране. Без более тесной координации существует риск того, что несколько стран будут инвестировать в одни и те же решения и создавать дублирующие резервные мощности.
"В дневное время страны Балтии способны обеспечить себя электричеством, но этого недостаточно для покрытия спроса в любое время суток и во все сезоны. Даже дополнительное производство солнечной энергии в середине дня не помогает решить проблему дефицита мощностей в вечерние пиковые часы. Критические периоды - это вечерние пиковые часы, месяцы после весенних паводков, а также несколько дней холодной и безветренной погоды", - говорит Тюрин.