В странах Балтии наблюдается неравномерность производственных мощностей и их доступности, что, помимо прочего, значительно осложняет долгосрочное планирование энергетической системы Балтийского региона, поскольку необходимо прогнозировать и балансировать производство и потребление не только на ближайшие часы или годы, но и в пяти-, десяти- и даже 25-летней перспективе, отмечает Latvenergo. Это особенно сложно в условиях роста доли возобновляемой энергии и, следовательно, все большей зависимости объемов производства от погодных условий. По мнению Latvenergo, неравномерность производства напрямую влияет на динамику и предсказуемость цен. Если местное производство не может покрыть спрос, возрастает зависимость от импорта и имеющихся межсетевых мощностей. В свою очередь в периоды, когда производство превышает потребление, ограничения в сети могут препятствовать передаче электричества на те рынки, которые в ней нуждаются.