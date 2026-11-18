На Лигатненских природных тропах Пуйка жил вместе со своим братом по одному из родителей Микусом, который родился 11 января 1995 года в Рижском национальном зоологическом саду и отмечает день рождения в один день со своей дочерью - обитающей на тропах медведицей Илзите. Микус всегда был лидером этого дуэта, охранял территорию и следил за строгим порядком, а Пуйка отличался миролюбивым нравом. В молодости оба медведя были особенно активными и игривыми - любили забираться на сосны и однажды даже затеяли ссору на высоте 20 метров. Кроме того, они охотно менялись местами у мисок с едой, проверяя, не осталось ли у другого чего-нибудь вкусного.