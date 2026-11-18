Печальное известие из Лигатне: умер самый известный медведь в Латвии
Лигатненские природные тропы Гауйского национального парка, находящиеся в ведении Управления охраны природы, с прискорбием сообщили, что в возрасте 31 года умер бурый медведь Пуйка - давний обитатель троп и любимец посетителей.
Смерть Пуйки стала тяжелой утратой для всех - коллектива Лигатненских природных троп, посетителей и медвежьего семейства.
В конце августа состояние здоровья Пуйки ухудшилось, а 14 ноября медведь умер. Чтобы точно установить причину заболевания, проводится ветеринарное исследование в лаборатории сравнительной патологии Доклинического института факультета ветеринарной медицины Латвийского университета бионаук и технологий.
В памяти сотрудников и посетителей Лигатненских природных троп Пуйка останется настоящим добряком и сладкоежкой. Хотя бурые медведи всеядны, он явно предпочитал растительную пищу - больше всего любил ягоды, сладкие фрукты, мед и сочные листья одуванчиков. После сытной трапезы медведь любил сладко вздремнуть, а привычка проводить много времени сидя принесла ему ласковое прозвище "дедушка".
Пуйка родился 21 января 1995 года в Рижском национальном зоологическом саду, а на Лигатненские природные тропы попал 23 сентября того же года. Здесь он прожил долгую, спокойную жизнь - 31 год. В дикой природе бурые медведи обычно живут около 20-25 лет, а в неволе при хорошем уходе могут достигать возраста 30 лет и старше.
На Лигатненских природных тропах Пуйка жил вместе со своим братом по одному из родителей Микусом, который родился 11 января 1995 года в Рижском национальном зоологическом саду и отмечает день рождения в один день со своей дочерью - обитающей на тропах медведицей Илзите. Микус всегда был лидером этого дуэта, охранял территорию и следил за строгим порядком, а Пуйка отличался миролюбивым нравом. В молодости оба медведя были особенно активными и игривыми - любили забираться на сосны и однажды даже затеяли ссору на высоте 20 метров. Кроме того, они охотно менялись местами у мисок с едой, проверяя, не осталось ли у другого чего-нибудь вкусного.
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