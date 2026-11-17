"Мой босс меня простит, потому что у него доброе сердце": депутат Лиепиня отказалась поддержать правительство Кулбергса и извинилась перед Шлесерсом
Депутат Сейма Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте", LPV) во вторник заявила, что не будет поддерживать на голосовании в Сейме правительство, сформированное кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом. В своем аккаунте в Facebook политик опубликовала эмоциональное заявление, изобилующее яркими эпитетами. В нем она извинилась перед лидером своей партии Айнаром Шлесерсом за непослушание и резко раскритиковала состав будущего Кабинета министров.
В своей публикации Лиепиня заявила, что не поддержит правительство Кулбергса, хотя "фракция LPV остается неизменно единой в своих решениях под руководством старшего Айнарса и господина Зивтиньша". "Пусть меня простит мой БОСС Айнарс, а Айнарс простит, потому что у него доброе сердце", - написала Лиепиня. При этом она признала, что самого Кулбергса не за что особенно упрекать в происходящем в стране, поскольку "бардак в стране начался еще во времена правления Сандры Калниете и той другой - госпожи Солвиты Аболтини".
Хотя депутат выразила поддержку ядру "Объединенного списка" и привлеченным к работе беспартийным профессионалам, она категорически возразила против участия в правительстве Национального объединения. По ее словам, представители этой политической силы постоянно "кудахтали, что LPV - прокремлевские путинисты".
Особенное возмущение и иронию депутата вызвало выдвижение Кришса Липшанса на министерский пост. "О май гад! Я вчера упала с дивана, прочитав это. Думала, может, за ночь Кулбису придет озарение и он предложит какое-нибудь более удачное правительство, но сегодня поняла, что не придет", - написала Лиепиня. Липшанса она назвала "яйцом, которое Артурс Кайминьш посадил в латвийскую политику". Депутат подчеркнула, что отказывается голосовать за "старую KPV".
Политик также резко раскритиковала сегодняшнюю презентацию Кулбергсом состава будущего правительства, указав на несколько недостатков: "Насчет Министерства климата и энергетики я так и не поняла. Министра обороны даже НЕ НАЗВАЛИ. [...] Домбраву даже не упомянули. Ну, я понимаю, но если уж ты ВКЛЮЧАЕШЬ его в правительство, будь добр объяснить".
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Свою публикацию Лиепиня завершила извинениями за свой политический демарш: "Айнар и Кулби! Простите за МОЙ ВЫПАД, но это лучшее, что я могу сделать для Латвии!"
Будущему премьер-министру она также адресовала ироничное пожелание на случай, если правительство все же утвердят с небольшим перевесом голосов: "Желаю Андрису Кулбергсу получить поддержку парламента, а затем принять в своей фракции из 41 депутата ВАЖНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ на заседании правления фракции - запретить депутатам ходить в туалет и болеть. А как иначе он собирается работать?"
Громкое заявление депутата прозвучало сегодня, 17 ноября, в день, когда кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс официально объявил состав будущего Кабинета министров и распределение должностей между партнерами по коалиции.