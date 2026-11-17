В своей публикации Лиепиня заявила, что не поддержит правительство Кулбергса, хотя "фракция LPV остается неизменно единой в своих решениях под руководством старшего Айнарса и господина Зивтиньша". "Пусть меня простит мой БОСС Айнарс, а Айнарс простит, потому что у него доброе сердце", - написала Лиепиня. При этом она признала, что самого Кулбергса не за что особенно упрекать в происходящем в стране, поскольку "бардак в стране начался еще во времена правления Сандры Калниете и той другой - госпожи Солвиты Аболтини".