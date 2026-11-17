В PTAC подчеркивают, что государственный флаг является одним из важнейших символов Латвии, поэтому покупатели должны быть уверены в его качестве и долговечности. При этом единые и понятные технические требования необходимы не только производителям и продавцам, но и учреждениям, предприятиям и жителям, приобретающим флаги.