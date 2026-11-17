Красный цвет не тот, ткань тоже - в Латвии выявили проблемы с государственными флагами
Больше половины проверенных государственных флагов Латвии не соответствовали установленным техническим требованиям. После выявленных нарушений Центр защиты прав потребителей (PTAC) совместно с Рижским техническим университетом подготовил предложения по изменению стандартов, в том числе касающихся цвета, ткани и прочности флагов.
В 2025 году PTAC провел проверку качества латвийских государственных флагов, продаваемых на рынке. Из 11 протестированных флагов шесть не соответствовали требованиям, установленным правилами Кабинета министров.
Нарушения касались нескольких характеристик: оттенка карминно-красного цвета, плотности и толщины ткани, а также времени до воспламенения материала.
После получения результатов PTAC приступил к пересмотру технических требований к государственному флагу. К работе привлекли Государственную геральдическую комиссию, Министерство иностранных дел и Рижский технический университет (RTU).
Чтобы подробнее изучить проблему, специалисты дополнительно протестировали еще 20 латвийских флагов. Исследование помогло оценить, насколько действующие требования понятны производителям и позволяют ли они изготавливать качественные и долговечные изделия. По итогам работы PTAC совместно с RTU подготовил предложения по изменению технических стандартов. В частности, предлагается точнее определить допустимый оттенок карминно-красного цвета, требования к материалам и прозрачности ткани.
Для определения цвета флага предлагается использовать международную стандартизированную систему CIELAB, которая позволяет точнее устанавливать цветовые характеристики и избегать различий в оттенках. Подготовленные предложения направят на дальнейшее рассмотрение в Министерство иностранных дел.
В PTAC подчеркивают, что государственный флаг является одним из важнейших символов Латвии, поэтому покупатели должны быть уверены в его качестве и долговечности. При этом единые и понятные технические требования необходимы не только производителям и продавцам, но и учреждениям, предприятиям и жителям, приобретающим флаги.