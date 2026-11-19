Избыточная или дешевая электроэнергия от возобновляемых источников (солнечных панелей или ветрогенераторов) через нагревательный элемент разогревает песок внутри изолированного стального контейнера до температуры 500–600 °C. Благодаря высокой теплоемкости песка и качественной теплоизоляции контейнера, тепло может сохраняться внутри без существенных потерь неделями и даже месяцами.