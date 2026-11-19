Для отопления квартир рижан будут использовать уникальную для Латвии технологию - песчаные батареи
В Риге планируют использовать песчаные батареи для накопления энергии в системе централизованного теплоснабжения. Рижская дума концептуально поддержала участие самоуправления в конкурсе проектов программы ЕС в области окружающей среды и климата LIFE.
Декарбонизации европейских систем
Проект "Sandheat - EU - крупномасштабное высокотемпературное накопление тепловой энергии для декарбонизации европейских систем централизованного теплоснабжения" планирует реализовать Рижское энергетическое агентство.
Цель проекта - продемонстрировать и содействовать внедрению в систему централизованного теплоснабжения инновационной технологии высокотемпературного накопления тепловой энергии - песчаных батарей.
Ожидается, что проект будет способствовать более надежному, устойчивому и экологичному теплоснабжению, а в долгосрочной перспективе поможет обеспечить стабильность затрат на теплоснабжение и безопасность энергоснабжения. Планируемая продолжительность проекта - 36 месяцев.
Общая стоимость мероприятий проекта, которые реализует Рижское самоуправление, составляет 289 092 евро. Из этой суммы финансирование фондов ЕС составит 173 455 евро, или 60%, финансирование из государственного бюджета - 101 182 евро, а софинансирование Рижского самоуправления - 14 455 евро.
Как это работает?
Песчаная батарея — это высокотемпературная система для накопления и хранения тепловой энергии, где в качестве основного аккумулирующего материала используется обычный или переработанный песок.
Читайте продолжение после рекламы
Избыточная или дешевая электроэнергия от возобновляемых источников (солнечных панелей или ветрогенераторов) через нагревательный элемент разогревает песок внутри изолированного стального контейнера до температуры 500–600 °C. Благодаря высокой теплоемкости песка и качественной теплоизоляции контейнера, тепло может сохраняться внутри без существенных потерь неделями и даже месяцами.
Когда возникает потребность в отоплении зданий или горячем водоснабжении, запасенное тепло через систему теплообменников (трубы с воздухом или водой) передается в городские или локальные теплосети.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что отопление в Риге значительно подорожает, в других самоуправлениях рост будет скромнее.