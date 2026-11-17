Завтра днем будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, а к вечеру, начиная с юго-запада, дожди пойдут уже на большей части территории. Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха повысится до +3...+5 градусов.