"Хотите выходной, чтобы поиграть в GTA VI? У нас есть план!" Центр доноров крови Латвии предложил необычную сделку
Хотите провести целый день за новой GTA VI? В Латвии нашли способ совместить приятное с полезным: сдать кровь, помочь спасти три жизни и получить оплачиваемый выходной. Необычная реклама Государственного центра доноров крови вызвала настоящий восторг в социальных сетях.
Государственный центр доноров крови (VADC) опубликовал в социальных сетях необычную рекламу, обыграв одну из самых ожидаемых видеоигр в мире - Grand Theft Auto VI (GTA VI).
На рекламном изображении использован визуальный стиль будущей игры, а рядом размещено напоминание о том, что работающим донорам после сдачи крови полагается оплачиваемый выходной.
Но еще интереснее оказался сопровождающий публикацию текст: "Новая миссия: спаси три жизни! Хочешь свободный день, чтобы полностью посвятить себя приключениям в GTA VI? У нас есть план! Приходи сдавать кровь, помоги спасти жизни и получи предусмотренный законом оплачиваемый день отдыха. На этот раз твоя важнейшая миссия начинается не в игре, а в донорском кресле!"
Рекламная кампания моментально привлекла внимание пользователей. Комментаторы наперебой хвалят сотрудников центра за чувство юмора и удачную идею.
"У VADC все в порядке с чувством юмора!" - пишет Беатрис. "Молодцы! Всегда идете в ногу со временем!" - радуется Эвия. Рудольф лаконично оценивает работу маркетологов: "Великолепно. Жетон человеку, который занимается маркетингом".
Некоторые пользователи уже шутят, что центру стоит заранее подготовиться к небывалому наплыву желающих сдать кровь. "Ищите емкости побольше. Крови будет столько, сколько никогда раньше!" - предупреждает один из комментаторов. Улдис называет публикацию лучшей рекламой, которую ему доводилось видеть: "Лучшая реклама, которую я когда-либо видел! Гениально!" А Зигисмунд считает предложение отличной сделкой: "Win-Win".
Читайте продолжение после рекламы
Многие отмечают, что это не просто забавная рекламная идея, но и удачный пример того, как популярную культуру можно использовать для привлечения внимания к действительно важной общественной проблеме.
Ранее сообщалось, что выход компьютерной игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) может оказать неожиданное влияние на экономику Латвии. По оценкам экспертов, около 8500 работающих жителей страны могут взять выходной, чтобы поиграть в новинку в первый же день после ее появления. Теоретически временное влияние на экономическую активность может достичь пяти миллионов евро.
Как донору получить оплачиваемый выходной
За шутливой рекламой стоит вполне реальное преимущество. Согласно латвийскому Закону о труде, после сдачи крови или ее компонентов работающему человеку полагается оплачиваемый день отдыха.
Обычно его предоставляют на следующий рабочий день после донорства. Однако по договоренности с работодателем выходной можно использовать и в другое время, в том числе присоединить к ежегодному отпуску.
Воспользоваться этим днем необходимо в течение года после сдачи крови. При этом работодатель обязан оплачивать до пяти таких дней в календарном году, если трудовой договор или коллективный договор не предусматривает более выгодных условий.