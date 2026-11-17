Но еще интереснее оказался сопровождающий публикацию текст: "Новая миссия: спаси три жизни! Хочешь свободный день, чтобы полностью посвятить себя приключениям в GTA VI? У нас есть план! Приходи сдавать кровь, помоги спасти жизни и получи предусмотренный законом оплачиваемый день отдыха. На этот раз твоя важнейшая миссия начинается не в игре, а в донорском кресле!"