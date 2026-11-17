До полуночи 30 ноября жители еще могут изменить результаты, голосуя на сайте geolatvija.lv или лично в пунктах обслуживания клиентов Рижского центра жителей микрорайонов. Возможностью проголосовать лично воспользовались 18 рижан. Каждый житель, достигший 16-летнего возраста и задекларировавший место жительства в Рижском самоуправлении, может проголосовать за любое количество проектов, но за каждый - только один раз. В этом году голосование завершится 30 ноября в 23:59.