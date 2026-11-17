Стало известно, какие идеи рижане хотят реализовать в городе на деньги самоуправления
До 30 ноября рижане могут голосовать за 48 проектов развития микрорайонов, которые поданы на конкурс инициативного бюджета. В тройку лидеров сейчас входят идеи жителей Агенскалнса, Плявниеков и Саркандаугавы. За проекты подан уже более 18 651 голоса.
Первое место занимает проект "Зеленая полоса у Агенскалнского рынка". Он предусматривает посадку деревьев, которые продолжат существующий ряд лип на улице Бариню. Проект получил уже 1025 голосов жителей.
Уверенно сохраняет свои позиции и проект "Здесь есть где быть - место отдыха для молодежи в Плявниеках". Его цель - улучшить общедоступную инфраструктуру под открытым небом, создав многофункциональную зону отдыха для молодежи в возрасте от 13 до 25 лет. Проект получил 987 голосов.
На третье место вышел проект "Центральная площадь Саркандаугавы", предусматривающий полное обновление площади: укладку нового качественного покрытия, посадку деревьев и обновление озеленения, размещение контейнеров с растениями, установку скамеек, велопарковок и информационного стенда. Он получил 912 голосов рижан, заметно опередив инициативу "Зеленая площадь Плескодале у Шампетерского леса". В рамках этой инициативы жители хотят обустроить для нужд микрорайона поляну между Шампетерским лесом и Рижской вальдорфской школой на улице Шампетера, 98. Ее поддержали 805 человек.
Жители активно голосуют и за проект "Ильгюциемский сквер", набравший 802 голоса. Здесь планируется создать мощеный сквер с озеленением, характерным для песчаных дюн: волнистыми холмами, засаженными горными соснами.
Далее с 749 голосами следует проект "Символ Чиекуркалнса возрождается!". Он предусматривает приведение в порядок одного из важнейших исторических объектов Чиекуркалнса - водонапорной башни.
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До полуночи 30 ноября жители еще могут изменить результаты, голосуя на сайте geolatvija.lv или лично в пунктах обслуживания клиентов Рижского центра жителей микрорайонов. Возможностью проголосовать лично воспользовались 18 рижан. Каждый житель, достигший 16-летнего возраста и задекларировавший место жительства в Рижском самоуправлении, может проголосовать за любое количество проектов, но за каждый - только один раз. В этом году голосование завершится 30 ноября в 23:59.
Самоуправление реализует около 12 идей, которые получат наибольшую поддержку рижан. Осуществлять поддержанные проекты будут учреждения Рижского самоуправления.
Общее финансирование конкурса в этом году составляет 2 850 000 евро. Как и в прошлом году, проекты разделены на три категории: инфраструктурные проекты, проекты благоустройства дворов и социальные инновации.